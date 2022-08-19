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Автор Любовь Степушова

Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20

Мир

Владимир Путин, вероятно, будет лично присутствовать на саммите G-20 в Индонезии. Суфлёрам Джо Байдена предстоит решить: отправлять ли его на встречу с российским президентом, и как он будет должен себя там вести.

Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20

Мир в предвкушении: Путин едет на саммит G20 в Индонезию

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", — сказал Видодо в интервью Bloomberg News .

Излишне говорить, что приезд Путина, если он состоится, вызовет переполох на Западе. Суфлёрам президента США предстоит решить, отправлять ли его на встречу с российским президентом.

Ведь придётся с ним сидеть за одним столом, пожимать руку и фотографироваться. Причём, весь мир будет сравнивать недееспособного Байдена с уверенным и остроумным Путиным.

Половина лидеров стран форума G20, которые не поддерживают санкции против РФ, будут на всё это смотреть и веселиться, потому что они не любят американский высокомерный империализм. Удар по имиджу США неминуем.

Кроме того, большинство из них отчаянно нуждается в экспорте российского сырья, и поэтому они будут сидеть с лидером России за одним столом и улыбаться ему. Отказников будут единицы, и это даже не Германия или Франция, а США, Британия, Австралия и Канада. То есть, англосаксы.

А почему на саммите G20 будет Зеленский?

Обещают индонезийцы и присутствие на саммите Владимира Зеленского, хотя Украина не то что не входит в "двадцатку", но всё дальше от неё отдаляется. Какова странная причина его приглашения? Рискнём предположить, что американцы всё же продавили в этом вопросе Джакарту — организатора саммита. Но честь и хвала Видодо — по вопросу не приглашать Путина его не смогли продавить.

Позиция "глобального Юга" — хотим сотрудничать с Россией

Лидер Индонезии не оставляет сомнений в том, что Джакарта хочет сотрудничать с Россией и Китаем, совершенно независимо от того, что могут подумать в Вашингтоне и Брюсселе.

"Соперничество между большими странами действительно беспокоит", — сказал Видодо в интервью Bloomberg.

"Мы хотим, чтобы мир был стабильным, мирным, чтобы мы могли обеспечить экономический рост. И я не думаю, что это относится только к Индонезии: азиатские страны тоже хотят того же".

"Индонезия хочет дружить со всеми. У нас нет проблем ни с одной страной. В каждой стране должен быть свой подход. У каждого менеджера свой подход. Но Индонезии нужны инвестиции, технологии, которые изменят наше общество", — сказал президент Индонезии.

Эмбарго Запада в отношении России трещит со всех сторон

Мало того, что весь "глобальный Юг" холодно относится к политике санкций, но теперь и крупные финансовые банки на Уолл-Стрит пробили себе исключения из санкций, они возобновили торги российскими облигациями, пишет Bloomberg.

Ранее Минпромторг США позволил компаниям из Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и Исландии не получать лицензии, касающиеся экспорта технологической продукции в Россию и Белоруссию. Были освобождены от санкций российские компании-производители зерна и удобрений и все соответствующие логистические и банковские цепочки.

Вместо эмбарго на нефть США стали обсуждать с союзниками ограничение цен на нефть, но и эта инициатива заглохла, потому что Китай и Индия отказались её обсуждать.

ЕС также потихоньку начал сворачивать санкции против Москвы. Турбина из Канады для "СП-1" освобождена. Странам, не входящим в ЕС, разрешено иметь дело с российскими организациями, включая банки и государственные компании, такие как "Роснефть". Эти исключения предназначены для организаций, "которые считаются необходимыми для поставок продуктов питания, сельскохозяйственных товаров и нефти в третьи страны за пределами ЕС".

Фактически, всё это — признание того, что санкции против России не работают должным образом, а наносят ущерб третьим сторонам, не вовлечённым в украинский конфликт.

Великобритания, со своей стороны, не решается присоединиться к запрету на страхование российских танкеров. Участие Великобритании в страховых санкциях необходимо из-за огромной доли рынка, которую британские страховщики держат в страховании морских перевозок.

Всё сводится к тому, что Запад будет у третьих стран покупать российские энергоносители, сырьё и металлы, но втридорога. Если соблюдение чести мундира в ущерб экономике так важно, то это выход.

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Вашингтон в положении грогги после удара от G20

Индонезия позвала Путина и Зеленского на G20 чтобы наладить "какой-то" контакт

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«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы g20 индонезия джо байден владимир путин
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