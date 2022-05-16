Изоляция России с треском провалилась - мировое большинство отказалось идти за США

Конфликт на Украине, корни которого тянутся из майданного госпереворота 2014-го года, совершённого по указанию США и при содействии неонацистских элементов, последовавшего за этим восьмилетнего геноцида жителей Донбасса и расширением НАТО, стремящегося вплотную приблизиться к границам России, обрушил на нашу страну беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада. Возглавляемого — по крайней мере пока — всё теми же Соединёнными Штатами.

Украинский кризис: Арабский мир за Россию или против?

Сейчас Вашингтон и его сателлиты уверяют мир в том, что Россия — их стараниями — оказалась в международной изоляции, превратилась в страну — изгоя.

И не желают видеть, что реальная картина никак не соответствует их "мечтам".

Большой сюрприз

Индия присоединилась к Китаю в отказе соблюдать режим санкций США. И не поддалась давлению. А давили мощно: и Байден Моди звонил, и высокопоставленные чиновники США, Великобритании и ЕС десантировались в Дели, где пытались угрожать и запугивать "последствиями”.

Да, у Индии, как и у Китая, есть собственный интерес. Дели, как Пекину, нужно отстоять собственные интересы и независимость от диктата США. Но это неважно. Главное, что эти две большие страны с крупными экономиками на стороне России.

В них — на минуточку — проживают 35% человечества.

Вообще же порядка 165 стран мира отказались присоединиться к антироссийским санкциям. Присоединились — 30. Ну и "за кого" при таком раскладе "мировая общественность"?

Получается ведь, что большинство населения мира — за Россию:

большая часть Африки, Латинской Америки (включая Мексику и Бразилию), Восточной Азии (за исключением Японии, Южной Кореи, оккупированной американскими войсками и, следовательно, не суверенной, Сингапура и китайской провинции Тайвань).

Добавьте к вышесказанному тот факт, что 40 разных стран в настоящее время являются объектами санкций США, и станет понятно: есть силы, чтобы противостоять бандитской экономической тактике США.

Из недавнего

На крайнем саммите G-20 американские представители устроили показательный демарш — демонстративно покинули комнату заседаний, когда выступал делегат от России. Так их примеру последовали только делегаты от трёх стран, а 80% стран — ведущих экономик отказались присоединиться.

Аналогичным образом попытка США запретить российскому делегату участвовать в заседании G-20 позже в этом году на Бали была отвергнута Индонезией, которая в настоящее время председательствует в G-20.

Страны, принимающие сторону России бедны — это миф

Страны, которые сейчас не согласны с "гонениями на Россию" уже не так бедны, как во время холодной войны.

Из топ-10 стран по ВВП пять не поддерживают санкции. К слову, в этом топе Россия занимает 6-е место, что опровергает утверждение о незначительной роли нашей страны в мировой экономике.

Изоляция от евровассалов и англосферы

Когда Запад громогласно заявляет, что Россия "изолирована в мире” из-за кризиса на Украине, то это — по факту — означает одно: она искусственно изолирована от стран Евросоюза, Британии и США.

Но если рассматривать человечество в целом, то видно: в изоляции оказались, скорее, сами США. Да и в старушке-Европе согласья уже нет:

Венгрия и Сербия не присоединились к санкционному режиму,

большинство европейских стран — это очевидно — не будут (потому что не смогут) отказаться от импорта российских энергоносителей, имеющих решающее значение для их экономик.

Похоже, что грандиозная схема глобальной гегемонии США себя исчерпала и вот-вот закончится. И приближают её конец сами Соединённые Штаты. Своей прокси — войной на Украине.