EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Изоляция России с треском провалилась - мировое большинство отказалось идти за США

Мир

Конфликт на Украине, корни которого тянутся из майданного госпереворота 2014-го года, совершённого по указанию США и при содействии неонацистских элементов, последовавшего за этим восьмилетнего геноцида жителей Донбасса и расширением НАТО, стремящегося вплотную приблизиться к границам России, обрушил на нашу страну беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада. Возглавляемого — по крайней мере пока — всё теми же Соединёнными Штатами.

Украинский кризис: Арабский мир за Россию или против?

Сейчас Вашингтон и его сателлиты уверяют мир в том, что Россия — их стараниями — оказалась в международной изоляции, превратилась в страну — изгоя.

И не желают видеть, что реальная картина никак не соответствует их "мечтам".

Большой сюрприз

Индия присоединилась к Китаю в отказе соблюдать режим санкций США. И не поддалась давлению. А давили мощно: и Байден Моди звонил, и высокопоставленные чиновники США, Великобритании и ЕС десантировались в Дели, где пытались угрожать и запугивать "последствиями”.

Да, у Индии, как и у Китая, есть собственный интерес. Дели, как Пекину, нужно отстоять собственные интересы и независимость от диктата США. Но это неважно. Главное, что эти две большие страны с крупными экономиками на стороне России.

  • В них — на минуточку — проживают 35% человечества.

Вообще же порядка 165 стран мира отказались присоединиться к антироссийским санкциям. Присоединились — 30. Ну и "за кого" при таком раскладе "мировая общественность"?

Получается ведь, что большинство населения мира — за Россию:

  • большая часть Африки, Латинской Америки (включая Мексику и Бразилию), Восточной Азии (за исключением Японии, Южной Кореи, оккупированной американскими войсками и, следовательно, не суверенной, Сингапура и китайской провинции Тайвань).

Добавьте к вышесказанному тот факт, что 40 разных стран в настоящее время являются объектами санкций США, и станет понятно: есть силы, чтобы противостоять бандитской экономической тактике США.

Из недавнего

На крайнем саммите G-20 американские представители устроили показательный демарш — демонстративно покинули комнату заседаний, когда выступал делегат от России. Так их примеру последовали только делегаты от трёх стран, а 80% стран — ведущих экономик отказались присоединиться.

Аналогичным образом попытка США запретить российскому делегату участвовать в заседании G-20 позже в этом году на Бали была отвергнута Индонезией, которая в настоящее время председательствует в G-20.

Страны, принимающие сторону России бедны — это миф

Страны, которые сейчас не согласны с "гонениями на Россию" уже не так бедны, как во время холодной войны.

Из топ-10 стран по ВВП пять не поддерживают санкции. К слову, в этом топе Россия занимает 6-е место, что опровергает утверждение о незначительной роли нашей страны в мировой экономике.

Изоляция от евровассалов и англосферы

Когда Запад громогласно заявляет, что Россия "изолирована в мире” из-за кризиса на Украине, то это — по факту — означает одно: она искусственно изолирована от стран Евросоюза, Британии и США.

Но если рассматривать человечество в целом, то видно: в изоляции оказались, скорее, сами США. Да и в старушке-Европе согласья уже нет:

  • Венгрия и Сербия не присоединились к санкционному режиму,
  • большинство европейских стран — это очевидно — не будут (потому что не смогут) отказаться от импорта российских энергоносителей, имеющих решающее значение для их экономик.

Похоже, что грандиозная схема глобальной гегемонии США себя исчерпала и вот-вот закончится. И приближают её конец сами Соединённые Штаты. Своей прокси — войной на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай индия россия
Sberbank
Новости
Киев повысит налоги и сократит пенсии, если война продлится свыше трёх месяцев
Басурин не стал комментировать выход с "Азовстали" украинских военных
Кулеба признал бессилие НАТО в ситуации на Украине
Норин: на данный момент рано радоваться взятию Попасной
На Украине тишина на тему сдачи в плен боевиков с "Азовстали"
Российская авиакомпания отменила рейсы в страны СНГ и ряд черноморских курортов
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Минкульт Украины: "Евровидение" может пройти в восстановленном Мариуполе
Андерссон: "Швеция сообщит НАТО о её желании вступить в альянс"
Президент Heritage Робертс: помощь Украине — типичная игра США
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Ирина Шлионская Женщины делятся в интернете рассказами о жутких первых свиданиях Ирина Шлионская Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Последние материалы
Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"
Киев повысит налоги и сократит пенсии, если война продлится свыше трёх месяцев
Басурин не стал комментировать выход с "Азовстали" украинских военных
Кулеба признал бессилие НАТО в ситуации на Украине
Изоляция России с треском провалилась - мировое большинство отказалось идти за США
Норин: на данный момент рано радоваться взятию Попасной
На Украине тишина на тему сдачи в плен боевиков с "Азовстали"
Российская авиакомпания отменила рейсы в страны СНГ и ряд черноморских курортов
Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников