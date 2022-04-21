Министр финансов США увела за собой сателлитов с заседания G20 "из-за России"

Показательным демаршем министров финансов ряда стран "отметилась" закрытая сессия G20, проходившая в среду в Вашингтоне. Чиновники вышли из зала заседаний перед началом выступления Антона Силуанова.

Как сообщает CNN, так главы Минфинов продемонстрировали свой протест "против действий Москвы на Украине". Возглавила "уход несогласных" министр финансов США Джанет Йеллен. За ней "потянулись" председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, президент Европейского ЦБ Кристин Лагард, европейские политики.

Министр финансов Канады Христя Фриланд написала в Twitter:

"Мировые демократии не будут бездействовать перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений. Сегодня Канада и ряд наших демократических партнеров вышли из пленарного заседания G20, когда Россия попыталась выступить".

Министры финансов G20 собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Напомним, ранее за исключение России из G20 выступил президент США. Как рассказала Йеллен Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, "он попросил, чтобы Россия была удалена из G20, и я ясно дал понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские".

Но несмотря на "величайшее повеление", избавиться от России G20 вряд ли получится, поскольку для этого "за" должны быть все страны-члены, а Китай уже заявил, что "не будет выгонять Россию".