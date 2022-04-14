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Автор Ольга Лебедева

США пригрозили союзникам: не сметь саботировать санкции против России

Мир

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила с резким предупреждением странам, "сидящим на заборе”, когда речь заходит о санкциях против России, заявив, что такая "недальновидная” политика не останется незамеченной.

США пригрозили союзникам: не сметь саботировать санкции против России

Выступая в Атлантическом совете НАТО Йеллен, настаивала на том, что Вашингтон "по-прежнему полностью привержен подталкиванию России к экономической, финансовой и стратегической изоляции”:

"И давайте внесем ясность: объединенная коалиция санкционных стран не будет равнодушна к действиям, которые подрывают введенные нами санкции”, — сказала Йеллен.

По ее мнению, меры, вводимые в отношении России США и их союзниками, необходимы, потому что "на карту поставлено будущее международного порядка, безопасности и экономического процветания”. Тем не менее, она подчеркнула, что некоторые страны все еще "сидят на заборе, возможно, видя возможность выиграть, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими”.

Такое поведение, предупредила министр финансов США, "недальновидно”.

Кто саботирует решения Штатов

Предупреждение прозвучало через два дня после того, как президент США Джо Байден призвал Индию, которая не ввела санкции против Москвы, не увеличивать импорт энергоносителей из России, заявив, что это "не в интересах Нью-Дели".

Китай также стал объектом критики США за свою "нейтральную' позицию по украинскому конфликту. В прошлом месяце администрация США пошла еще дальше, предупредив Пекин о "последствиях", если он решит "оказать какую-либо материальную поддержку России".

Растет напряженность и в ЕС. Брюссель объявил, что заморозит двусторонние отношения с Венгрией до тех пор, пока она не присоединится "к поддержке Киева". Еврокомиссия также предостерегла Венгрию от выполнения просьбы Москвы и оплаты российского газа в рублях, заявив, что это нарушит режим санкций.

Нейтральную позицию в конфликте заняла и Турция.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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