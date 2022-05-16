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Автор Ольга Лебедева

Суздальцев: если Россия проиграет на Украине, Китай присоединится к её грабителям

Политика

Недавно проведенный аналитическим центром Центральноевропейского института азиатских исследований опрос жителей Китая показал, что 80% из них симпатизируют России.

Политолог: На самом деле Китай не помогает России

Исследователи опросили более 3000 жителей материкового Китая, чтобы оценить их восприятие мира на фоне событий, связанных с СВО на Украине, представив им список из 25 стран, которые им было предложено ранжировать с точки зрения "благоприятности".

"Это уникальный опрос, который дает широкое и подробное представление об отношении китайского народа в решающий момент в международных отношениях, сразу после начала российской спецоперации на Украине, — сказал доктор Ричард К. Турчаньи, возглавлявший работу исследователей. — Наши результаты показывают, что китайская общественность не была обеспокоена действиями России и фактически поддерживает Россию в войне”.

Из 25 стран, о которых спрашивали респондентов, Россия у них вызывает больше всего симпатии, в то время как отношение к США было наиболее негативным.

  • Исследователи обнаружили, что почти 80% респондентов положительно относятся к России, причём почти все эти люди отметили, что их мнение о стране улучшилось за последние три года.

На вопрос, почему их мнение о России улучшилось, многие заявили о восхищении руководством страны. Некоторые из распространенных ответов были: "Доверяйте Путину”, "У Путина есть мужество” и "Сильное руководство”.

Многие китайцы также заявили, что чувствуют "братскую любовь” между Россией и Китаем, или, что "враг врага — наш друг”.

Китай — союзник России?

В России сейчас распространено мнение, что Китай — чуть ли не единственный наш союзник на текущий момент:

  • он не присоединился к санкциям, все совместные проекты реализуются;
  • Пекин проявил определенную сдержанность в ООН, не голосовал за антироссийские резолюции.

Но в то же время, на этом почему-то не делается акцент, Китай не поддержал прямо позицию Москвы по жизненным для России вопросам.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, КНР не является союзником России. Он для нас — в лучшем случае — исторический попутчик.

"Китай помогает нам очень сдержанно. Он не дает себя использовать против нас, но и нам не помогает, — сказал Суздальцев в интервью Pravda.Ru. — Если мы выйдем на победу, Китай будет с нами. Если мы проиграем и проиграем страшно, считайте, что Китай тоже примет участие в разграблении России".

Политолог уверен: Китаю сейчас "безумно выгодно сотрудничество с Москвой", потому что "мы таскаем из огня для него каштаны", воюя за многополярный мир.

"Давно существует американо-китайская экономика. Она почти едина, и стержень ее — доллар. Потому-то Пекин часто прогибается под давлением Вашингтона. Да, сейчас Китай уперся. Но не ради нас. Он отстаивает собственные интересы. И в конкретный момент ему выгодна Россия".

Суздальцев напомнил о том, что в планах лидера Китая нет в поездки в Москву. Хотя его визит, пусть косвенно, но продемонстрировал бы поддержку. На деле же получается, что "мы лишний раз убедились: союзников у нас нет".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы китай россия андрей суздальцев
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