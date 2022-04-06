Западный эксперт о пределах дружбы России и Китая: решать будут деньги

Укрепляющаяся в последнее время дружба России и Китая не настолько незыблема, как может казаться. Из-за российской спецоперации на Украине Пекин оказался в щекотливом положении не только на политическом поле, но и на экономическом. И большой вопрос: не сдастся ли он под давлением США.

Ответить на него попытался Саймон Воткинс, американский политолог, в интервью OilPrice.com.

По словам западного эксперта, Россия, без сомнения, важна для Китая и нужна ему. Но не менее, а кое-где и более, значимы для КНР Европа и Америка. И это даёт Вашингтону основания считать, что «додавить» Пекин, развернув его в свою сторону, - дело времени.

“В то время как Россия становится все более важным источником энергии, ее общая торговля с Китаем бледнеет по сравнению с торговыми связями Китая с США и ЕС, - говорит Воткинс. - Согласно последним данным, среди главных торговых партнеров Китая на ЕС приходится 15,3% от общего объема торговли Китая, на США - 12,5%. По мере усиления санкций против России поступают сообщения о том, что некоторые крупнейшие государственные банки Китая уже ограничивают финансирование сделок с российскими товарами”.

По мнению эксперта, переход в расчётах на рубли и даже юани не слишком спасёт ситуацию:

“Крупные китайские банки не хотели бы терять доступ к долларовым транзакциям. Тому подтверждение: в прошлом банки "большой четверки" Китая соблюдали требования США и послушно вводили санкции против Ирана и Северной Кореи в попытке сохранить доступ к долларовой клиринговой системе”.