Таварес: Индонезия позвала Путина и Зеленского на G20 чтобы наладить контакт

Индонезийские власти пригласили на саммит G20, как участника "Большой двадцатки" не только лидера России Владимира Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

По его словам, на полях саммита Индонезия рассчитывает снизить градус напряжённости в отношениях России и Украины, и попытаться наладить "какой-то" контакт.

"Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт", — пояснил Таверес в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление индонезийских властей о том, что на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт в ноябре на острове Бали, будет присутствовать российский президент Владимир Путин.