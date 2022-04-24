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Автор Любовь Степушова

Вашингтон в положении грогги после удара от G20

Мир

Попытка США исключить РФ из G20 не только провалилась, но Вашингтон оказался в положении грогги.

Вашингтон в положении грогги после удара от G20

Бойкота Силуанова не получилось

Только три страны — Великобритания, США и Канада, покинули заседание финансового блока G20, чтобы не слушать выступление министра финансов Антона Силуанова.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20 встречались 21 апреля в рамках проводимой раз в два года конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Основные темы встречи:

  • продовольственная безопасность,
  • восстановление после пандемии коронавируса и военных действий на Украине.

Не стали слушать Силуанова также президент Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. А вот председатель МВФ Кристалина Георгиева осталась.

Перед началом G20 министр финансов США Джэнет Йеллен сказала своему коллеге из Индонезии, которая председательствует в G20, что Россия будет лишена "обычного бизнеса" в мировой экономике.

США также призвали Джакарту не приглашать Россию на саммит в ноябре. Однако Джакарта уже пригласила президента РФ Владимира Путина и не собирается отзывать приглашение.

Индонезии и другим нужна сильная Россия

Когда необходимо решиться на исключение такой страны как Россия из всех международных контекстов, мир делится надвое:

  • страны Запада, поддерживающие США, 
  • страны, стремящиеся к созданию многополярного мира, которые видят в союзе с Россией способ стать более независимыми и преследуют цели, выгодные для их экономик.

Индонезия не только не последовала за Западом в санкционировании России, но дала понять, что "темы, связанные с ситуацией в России и на Украине, обсуждаться не будут" .

Надо учесть, что страна была одним из основателей вместе Индией и Египтом Движения неприсоединения 1961 года — форума 120 стран, которые формально не были связаны с каким-либо основным силовым блоком или выступали против него во время "холодной войны".

Традиции живы, но сегодня, конечно, главное, что беспокоит Джакарту  — это рост цен на энергоносители. Индонезия заявила, что готова финансировать Индию для поставок российской сырой нефти с дисконтом 35 долларов США ниже рыночной цены за баррель.

Кроме того, Джакарта нуждается в России как в альтернативном поставщике оружия и не хочет повторять ошибок, когда некоторое время назад США вынудили её отказаться от закупок истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.

С помощью этого вооружения и при сильной России Индонезия может сдерживать Китай, который сблизится с Москвой при бойкоте в международных организациях.

Многие страны  G20 прямо поддержали РФ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил НАТО в войне на Украине, а министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса сказал, что изоляция "не помогает в прекращении боевых действий и привлечении вовлеченных сторон — России и Украины, к столу переговоров для реализации прочного мирного решения".

На самом деле, Бразилии важны российские удобрения, другим странам — российские пшеница, алмазы, газ, атомная энергетика и так далее, про нефть и вооружение уже было сказано.

Аргентина сама пострадала от Запада

Показательна также позиция Аргентины. Министр экономики Мартин Гусман не присоединился к бойкоту России на финансовом саммите G20, пишет аргентинская пресса.

Вопрос о бойкоте обсуждался Аргентиной на высшем дипломатическом уровне с Китаем, Индией, Бразилией, Турцией, Индонезией и Мексикой.

По данным МИД Аргентины, ни одна из этих стран не согласна с исключением России из G20.

"Это не из любви к России", — сказал сотрудник Casa Rosada, имеющий прямой доступ в президентскую канцелярию.

Возможно, Буэнос-Айрес помнит, что сам становился объектом травли после беспорядков 2001 года из-за тяжёлого экономического положения в стране. Тогда несколько стран предлагали исключить Аргентину из G20 якобы по причине невыплаченных долгов перед странами и компаниями, а на самом деле, чтобы сместить правительство Кристины Фернандес де Киршнер.

"Почему мы должны покрывать деяния нации, которая никогда не выполняет свои обязательства?", — высказалась тогда представительница Германии на заседании МВФ.

МВФ нужна Россия, но России не нужен МВФ

В этот раз Россия заблокировала резолюцию МВФ, осуждающую спецоперацию на Украине. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о перспективах исключения России из G20, сосредоточилась на "необходимости сотрудничества" для решения больших мировых проблем.

"Составьте список вопросов, которые ни одна страна не может решить самостоятельно, и будет очевидно, что сотрудничество (с РФ) должно продолжаться", — сказала она.

Известно, что МВФ уже несколько десятилетий не кредитует Россию и не поддерживает там никаких программ. Значит, Россия больше нужна МВФ своими взносами, чем МВФ — России.

США не выгодно бойкотировать G20

Даже союзники США в ЕС не поддержали США. Так, канцлер Олаф Шольц недавно выразил сомнения в отношении просьбы Польши об исключении России из G20.

"Это вопрос, который должен обсуждаться среди членов, а не решаться индивидуально. Очевидно, что помимо саммита мы заняты другими делами", — отрезал он.

Таким образом, консенсуса по исключению РФ из G20 не будет. США пока не сказали, будет ли в этом случае президент Джо Байден присутствовать на саммите.

Очевидно, что это щепетильная для США ситуация, потому что саммит состоится, даже если на нём не будет англосаксов. И тогда солидарный Восток и Латинская Америка быстро "залатают дыру" от их отсутствия так, что они и не заметят, как окажутся на обочине истории. Уход же мероприятия в знак протеста выглядит как поражение.

Будет ли присутствовать Путин

"Это зависит от ситуации. Но он (Путин) намерен приехать на встречу G20", — заявила в среду журналистам посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Членами G-20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, США и ЕС.

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Секретная часть G20: Что там обсуждали?
Куратор: Любовь Степушова
Темы бразилия аргентина индонезия антон силуанов
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