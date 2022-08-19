Британия призывает не пускать Путина на саммит G20

Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак, один из кандидатов на пост премьера королевства, заявил о планах не допустить президента России Владимира Путина на саммит G20. По мнению британского политика, таким образом западный мир покажет своё отношение к спецоперации на Украине.

"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит свою незаконную спецоперацию на Украине", — приводит Sky News слова Сунака.

Саммит G20 состоится в ноябре в Индонезии.