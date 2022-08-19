Sohu: Путин одной фразой указал Пелоси на её место

Россия действительно поддержала политику "Единого Китая" и осудила визит Нэнси Пелоси на Тайвань. При этом президент РФ Владимир Путин смог одной фразой поставить на место зарвавшуюся конгрессвумен. Такое мнение высказали авторы статьи китайского издания Sohu. Перевод материала представила "ПолитРоссия".

Аналитики из КНР считают, что США визитом Пелоси на Тайвань продемонстрировали неуважение к территориальной целостности Китая. Но Россия стала одной из немногих стран, которые сразу же заняли конкретную позицию по тайваньскому вопросу.

Эксперты обратили внимание на высказывание Владимира Путина по этому поводу. Лидер РФ открыто назвал действия американского политика тщательно спланированной провокацией, а также безответственным поведением. И тем самым он расставил все точки над "i", и поставил на место зарвавшегося сенатора, полагают они.

"Путин публично раскритиковал Пелоси, чтобы указать на то, что из-за США в Азии может начаться кризис безопасности", — заключили авторы публикации.