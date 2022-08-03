Китаевед Вавилов: ответ Китая на визит Пелоси будет "жёстким и мощным"

Ответ Китая на визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет "жёстким и мощным" в военной и дипломатической сферах. Такое мнение высказал китаевед, публицист Николай Вавилов.

Эксперт отметил, что от КНР не следует ожидать европейской, а подчас даже русской логики: око за око. Но Китай не действует тактически, он понимает, что это провокация всего высшего руководства США, пояснил аналитик.

Китай также понимает, что в этой провокации ему сейчас участвовать невыгодно, вовлечься в неё, значит проиграть. И отвечает стратегически, развёртывая ВМФ вокруг Тайваня со всех сторон — в шести районах. То есть он начинает моделирование блокады острова, добавил публицист.

По его мнению, Китай уже начал подготовку к реальным боевым действиям. И не обязательно, что они будут завтра.

"Но Китай хочет выиграть стратегически. И всё население Тайваня это прекрасно понимает", — заявил эксперт в программе "Большая игра" на Первом канале.

Пелоси выиграла тактически, но проиграла стратегически. Ясно, что Рубикон перейдён, никакого нормального диалога больше после этого визита между США и Китаем не будет. Ситуация дальше будет только усугубляться, так как дислоцированные части ВМФ КНР не будут выведены из акватории Тайваньского пролива, и в любой момент могут начаться уже реальные боевые действия, заключил Вавилов.