Месть плюс деньги: в ОПЕК+ Путин одержал двойную победу над Западом

Договорившись в ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, Россия, по сути, обменяла несколько иностранных наёмников, пленённых в СВО, на миллиарды долларов дохода и кризис на Западе.

Решение ОПЕК+ выгодно России

Речь идёт об обмене пленными в начале сентября при посредничестве Саудовской Аравии и лично принца Мухаммеда бен Салмана, который считается на Западе изгоем из-за убийства журналиста Хашшоги. Забота Владимира Путина об имидже наследного принца, а фактически правителя Саудовской Аравии, дала свои плоды.

Решение ОПЕК+, принятое 5 октября в Вене, будет долговременным — до конца 2023 года. Картель больше не будет проводить ежемесячные встречи для решений по объёмам добычи, что тоже ценно.

Это решение выгодно России, так как с декабря ЕС вводит эмбарго на импорт российской нефти (США уже ввели) и устанавливает потолок цен для её закупок.

Снижение количества нефти на рынке позволит РФ экспортировать нефть почти в прежнем объёме и по высокой цене, что сохранит доходность бюджета. Стоимость нефти марки Brent после объявления решения ОПЕК+ поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Решению ОПЕК+ пытались воспрепятствовать США

Президент США Джо Байден ездил в Эр-Рияд — просил нарастить добычу нефти. Но монархии Персидского залива, которые поставляют всё больше нефти на азиатские рынки и с выгодой пополняют свои бюджеты, уже не хотят прогибаться под давлением США.

Саудовская Аравия также очень зла, что её борьба против хуситов в Йемене не находит поддержки у Вашингтона. Для сравнения, этот конфликт идентичен по накалу конфликтам Иран-Израиль или Россия-Украина.

Очевидно, что влияние США на нефтедобывающие страны, а значит и на мировой рынок нефти снижается. Конечно, Вашингтон может попытаться установить потолок цен на нефть для всех через страховые компании (90% — западные) или судиться со странами ОПЕК, обвиняя их в манипулировании, но это грозит крахом петродоллару. И ещё более быстрому росту цен на нефть и топливо.

США опять подставили ЕС

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам во вторник, что США не будут продлевать поставки нефти на рынок из своего стратегического резерва. То есть, это сигнал ЕС — "разбирайтесь сами, мы умыли руки".

Результат решения ОПЕК+ не заставит себя долго ждать. Цена на бензин и дизельное топливо вырастет и в США, и в ЕС. В США это совсем не на руку демократам в предвыборный период, а в ЕС топливо будет стоить в два, а то и три раза дороже, чем на американском рынке, так как США, всё же, теоритически могут обеспечивать себя собственной нефтью.

Это увеличит кризис экономики в ЕС, усилит отток промышленных и технологических компаний из Европы в США, что США и надо для выживания.

Путин отомстил за развал СССР

Таким образом, нельзя не похвалить Кремль за стратегию. Президент Путин обрубил санкционный рычаг Запада, всего лишь подружившись с Саудовским принцем. Победа вдвойне приятная, потому что 31 год назад именно шейхи Персидского залива в сговоре с Западом подвели СССР к развалу.

Читайте по теме: Ни нефти, ни возвращения на Ближний Восток: визит Байдена в регион провалился

Два верных шага Путина: спасение Медведчука и укрепление дружбы с саудовским принцем

Россия готова создать базы ВМС в Индии, Саудовской Аравии, Ираке, Иране

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.