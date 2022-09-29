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Автор Любовь Степушова

Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация

Мир » Европа » Евросоюз

В среду, 28 сентября, ​​в Праге на Вацлавской площади прошла многотысячная демонстрация, которая в чешских СМИ характеризуется как антиправительственная и пророссийская.

Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация

Антиправительственная акция в Чехии имеет революционные требования

Это уже второе подобное мероприятие, первая масштабная акция прошла 3 сентября и собрала 100 тысяч человек.

На этот раз митингующих было несколько меньше, но "десятки тысяч," сообщает издание Prazsky denik.

Организаторы, выступающие под лозунгом "Чехия на первом месте", требуют отставки кабинета министров Петра Фиалы и смены политического курса страны. По их словам, "ненасильственная революция" заключается в проведении досрочных выборов, в результате которых управление страной должны взять на себя "прочешские эксперты".

Эти национально ориентированные люди должны позаботиться о:

  • заключении газовых контрактов напрямую с Россией;
  • выходе Чехии из НАТО, ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
  • "прекращении планового разбавления нации" украинскими беженцами";
  • продовольственной независимости;
  • "освобождении" отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний.

Организаторы уверены, что граждане Чехии "отвергают войну между Россией и Украиной и хотят жить в мире".

На митинге выступил декан экономического факультета Экономического университета в Праге Мирослав Шевчик. То есть это протест, который имеет экономическое обоснование.

Болельщиков Украины охраняла полиция

Корреспондент газеты Prazsky denik отмечает, что на митинге активна была группа "проукраинских активистов", которых охраняла полиция. Тем не менее "некоторые демонстранты пытались сорвать их транспаранты и украинские флаги".

"Они отрицали, что поддерживают путинскую Россию, но утверждали, что в конфликте на Украине виноваты США и ЕС", — пишет Prazsky denik.

Выступления ораторов, выражавших опасения, как бы не скатиться в "коммунистический тоталитаризм", были встречены "довольно вялыми" аплодисментами.

Корреспондент чешского издания это объясняет присутствием многочисленных сочувствующих и самих коммунистов (в парламенте Чехии заседает Коммунистическая партия Чехии и Моравии).

Сторонников России было большинство в Праге

Акция, по его мнению, далее перешла в "жёсткую антиевропейскую и пророссийскую демонстрацию" с признаниями в симпатиях к России и несимпатиях к США, которые были названы "теми, кто превращает нас в белых негров".

Демонстранты с флагами Российской Федерации и георгиевскими лентами, в футболках и толстовках с портретом президента России Владимира Путина чувствовали себя вольготно на митинге, подчеркнул автор репортажа. А вот с провокаторами, которые выкрикивали антироссийские лозунги ("Русофилы — в Россию"), толпа разбиралась жёстко. Были столкновения, вмешивалась полиция.

Социальный договор либералов с населением ЕС себя исчерпал

Демонстрации прошли в среду, 28 сентября, и в других городах Чехии.

Население страны, как видим, вполне адекватно воспринимает происходящее и хочет, чтобы правительство занималось нуждами народа, а не киевского режима.

Эксперт Роман Пилишек приводит данные, что почти миллион чешских домохозяйств живёт за чертой бедности, всё больше и больше людей попадают в долговую яму — около 1300 человек ежемесячно объявляют себя банкротами.

Это, по его словам, последствия непрекращающегося роста цен и инфляции, "хаотичности" действий правительства, которые не вызывают доверия у общественности.

Как ясно из итогов последних выборов в Италии, общественного договора ("мы вам сытую и красивую жизнь в обмен на поддержку Украины") у властей в ЕС больше нет.

Украинский кризис разваливает Европу, приходят к власти националисты, которые хотят вернуть дешёвые российские углеводороды. Чехии это касается в первую очередь, так как это промышленный придаток Германии, где сегодня разоряются многие предприятия, и это бьёт по касательной по Чехии.

Инфляция в стране составляла в августе 17,5%, а хронический дефицит бюджета — почти 300 млрд крон. Проблему власти хотят решать путём повышения налогов.

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КРУТАКОВ о Путине и его обещаниях, новой утечке мозгов и обострение с Чехией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия владимир путин
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