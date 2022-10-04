США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане

США наметили новую цель для развязывания военного конфликта — Казахстан, с целью ослабить Россию и ударить по планам Китая и Турции.

Экономика Казахстана критически зависит от Запада

Экономика Казахстана критически зависит от экспорта ресурсов (нефть, газ, уран), которые идут на Запад, и сильно пострадает от прямых или вторичных западных санкций. Ресурсов не хватает даже на текущие расходы, не говоря уже о модернизации экономики — Фонд национального благосостояния (Самрук Казын) на грани исчерпания из-за коррупции.

В руководстве квазигоскомпаниий сидят англосаксы, во властных структурах — чиновники, которые получили образование на Западе. Они не заинтересованы в диверсификации экономики и импортозамещении, поэтому многолетние планы Астаны на этот счёт не выполнены. Инфляция и дефицит по многим товарным позициям способствуют росту протестных настроений. Если перекрыть Казахстану западный импорт, то создастся база для очередного бунта среди деквалифицированного населения.

В этих условиях перед Казахстаном стоит сложная дилемма для определения внешнеполитического курса. Между тем, очевидно, что Западу не нравится многовекторность Астаны (ЕАЭС и ОДКБ), и при любом возможном случае он вновь попытается повторить в Казахстане январские события. Кстати, в Казахстане так и не раскрыт заказчик попытки госпереворота.

Ударом по Казахстану США ударят по евразийской интеграции

Также очевидно, что Запад через "оранжевую революцию" в Казахстане не только создаст очередные проблемы РФ, но и с успехом остановит китайско-турецкий план по развитию проекта "Один пояс — один путь".

26 сентября состоялся 3-й Китайско-турецкий коммуникационный форум, который говорил о необходимости для Турции увеличить свою торговлю и объёмы в восточном направлении для поддержки реализации китайского проекта "Один пояс — один путь" через Казахстан.

Замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу заявил, что китайско-турецкое сотрудничество и растущая торговля являются решительным шагом против протекционизма (усиление политики ЕС и США в отношении России посредством санкций).

Предполагается, что российский товаропоток в Китай через Казахстан также увеличится кратно.

Казахстан становится центром "серого импорта" в РФ, сюда перебираются российский бизнес и квалифицированные кадры. Чтобы не допустить усиления экономики Казахстана по оси Россия — Китай — Турция, США будут предпринимать меры по дестабилизации обстановки.

США усиливают военное присутствие в Казахстане

Пентагон подписал 102 контракта стоимостью 500 млн долларов на обслуживание и содержание объектов Центрального командования ВС США в 20 странах мира, в том числе, в Казахстане (предположительно, при посольстве в Астане и генконсульстве в Алма-Ате, сообщает ТГ-канал Balbaltas). Контракт рассчитан на период до 1 октября 2023 года.

Недавно США провели военные учения в Таджикистане со странами ОДКБ, в которых участвовал Казахстан.

Как явствует из сообщений на сайте посольства США в Казахстане, американское Агентство по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) в Учебном центре ядерной безопасности в Алма-Ате провело семинар, посвящённый "наращиванию потенциала учёта и контроля ядерных материалов с использованием казахстанской системы управления и инвентаризации".

Также для делегации DTRA были организованы:

посещение Семипалатинского испытательного полигона,

проверка хода работ по повышению физической безопасности комплексов графитовых реакторов "Байкал-1" и "Импульс",

посещение курсов обучения персонала, работающего на ядерных объектах.

Это означает, что ядерный потенциал Казахстана находится под контролем США.

США не вернут Казахстану контроль над нефтедобычей

Не оставляют США и попыток взять под контроль добычу и транспортировку нефти с основных месторождений республики.

В Астане идёт разъяснительная работа через американские нефтедобывающие компании, что надо отказываться от услуг российско-казахстанского "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). Однако, проблема не в транспортировке, а в аварийном состоянии производства на главных месторождениях Казахстана (Тенгиз, Кашаган), которые разрабатывают Chevron (12% от все добычи), ExxonMobil, ConocoPhillips.

От руководства "Самрук-Казына" (владелец доли Казахстана в 19% в "КазМунайГаз" в КТК) прозвучали заявления о том, что Казахстан "в полном объёме соблюдает режим санкций", "готов выйти из проектов, которые могут попасть под санкции" и консультируется в США.

В Казахстане, должно быть, не понимают, что главная цель США — сохранить кабальные условия "соглашения о разделе продукции", по которому страна получает минимальный доход от добычи собственных полезных ископаемых.

США резко увеличили активность соросовских институтов в Казахстане

США резко усилили работу соросовских институтов в Казахстане с назначением нового посла США Дэниела Розенблюма (руководил американскими НПО в 30 странах мира).

С 2020 года в Казахстане и других странах Центральной Азии работает американская пятилетняя программа MediaCAMP, рассчитанная на 5 лет и финансируемая НПО Internews Network через USAID (Агентство США по международному развитию). Цель этой программы — борьба с "российской пропагандой". И на её реализацию Госдеп США выделил 290 млн долларов.

В Казахстане раскачиваются темы:

"защиты этнических казахов",

"защиты прав заключённых",

потери суверенитета Казахстана в ЕАЭС, ОДКБ и так далее, которые продвигаются через социальные сети.

США также финансируют деятельность "независимых" профсоюзов в горно- и нефтедобывающей сферах Казахстана, где сосредоточена часть инвестиционного капитала из КНР.

США защитят свои интересы в Казахстане

В последнее время в соцсетях Казнета активно прокачивается тема "агрессии" РФ. Предлог, как считают западные пропагандисты, — это историческая принадлежность севера и востока Казахстана России.

При этом, западные аналитики утверждают, что в таком случае США могут предпринять действия по защите интересов своих крупнейших нефтяных компаний. Какие это могут быть действия, вполне понятно — вплоть до ввода военного контингента.

Астане необходимо принимать закон о запрете работы американских НПО, иначе надо смириться с тем, что массовый характер приобретут различного рода провокации, цель которых — создать благоприятные условия для межэтнических конфликтов.

Далее деструктивные политические силы захотят спровоцировать резкий рост межэтнической напряжённости и воспользоваться ситуацией для политической дестабилизации, повалив нынешний режим с приводом к власти послушных США националистов.

Пока же видно, что президент Касым-Жомарт Токаев этой опасности не видит и критически хочет быть близок к США, о чём свидетельствуют итоги его визита в США 2 сентября.

Читайте по теме: Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой

Казахстан и Киргизия в ОДКБ номинально, их ставка — на Запад и Турцию

Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.