The Wall Street Journal: экономическая война с Москвой ударила по заводам EC

Американский журналист The Wall Street Journal Пол Хэннон заявил, что экономическая война с Москвой ударила по заводам EC.

В своей статье Хэннон пишет, что европейская промышленность начала давать сбои из-за экономической войны с Россией. Ссылаясь на опубликованные данные по Европейскому союзу, журналист утверждает, что промышленное производство в июле упало на 2,3% по сравнению с показателями прошлого месяца. По мнению Хэннона, это напрямую связано с тем, что Москва в ответ на санкции уменьшила поставки энергоносителей в Евросоюз.

"В этом месяце РФ перекрыла краны ключевого газопровода "Северный поток". Прекращение Россией поставок энергоносителей в Европу привело к росту производственных издержек, что затруднило экономическую деятельность ряда предприятий", — заявил Хэннон.

Хэннон сомневается, что ЕС удастся избежать ввода ограничений на потребление энергии. Из-за этого могут пострадать не только рядовые граждане, но и предприятия. По мнению журналиста, энергетический кризис также сильно бьёт по домохозяйствам, которым теперь необходимо платить в несколько раз больше за коммунальные услуги.