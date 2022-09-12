Investing: финансовая война с Москвой пошла не по плану США

Аналитик издания Investing Стефан Глисон заявил, что финансовая война с Москвой пошла не по плану США.

Глисон пишет, что Москва вытесняет доллар из стандартов международной торговли, предлагая ориентироваться на золото в качестве основного средства платежа. Автор заявляет, что это стало полной неожиданностью для Запада, как и то, что РФ выдержит экономические антироссийские санкции.

ЕС уже закрыл России доступ к ведущей в мире платформе для торговли металлами. В ответ на это РФ стала разрабатывать свою международную биржу золота. Глисон уверен, что антироссийские санкции никак не помешали Москве удовлетворять международный спрос на золото. Так, например, Индия и Китай больше заинтересованы в покупке драгметаллов, чем в соблюдении санкций.

Пекин также не перестал инвестировать в золотодобывающую промышленность России. Так, например, четвёртая по размерам в мире компания по добыче золота "Полюс" стала выпускать облигации в юанях.

"Спрос на рубли растёт среди торговых партнеров России, что привело к резкому росту стоимости валюты в этом году. Вместо того, чтобы нанести ущерб экономике РФ и обрушить рубль, санкции под руководством Штатов привели к непреднамеренным последствиям в виде укрепления российско-китайских связей и ускорению дедолларизации среди других противников США", — пишет Глисон.

Всё больше стран пытаются уменьшить свою зависимость от доллара, несмотря на то, что пока продолжают пользоваться валютой из-за удобства.

Но не следует путать удобство с надёжностью, предостерегает аналитик Investing. На сегодняшний день в обращении нет по-настоящему надёжных национальных валют. Единственные деньги, пользующиеся всеобщим уважением и доверием, — это твёрдые деньги в форме золота и серебра.