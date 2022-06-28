За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан

Визит Владимира Путина в Таджикистан связан с попытками США усилить там свою деструктивную деятельность и, в итоге, поджечь регион Средней Азии.

Впервые после начала СВО на Украине, президент России Владимир Путин совершит визит за границу — в Таджикистан, а затем лично примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде, Туркменистан.

Недавно Путин отказался ехать в белорусский Гомель, то есть среднеазиатское направление выглядит приоритетным.

Для этого есть несколько причин:

1. Активизация деятельности США. Таджикистан посетил командующий Центральным командованием Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла, которого принял президент страны Эмомали Рахмон. Уровень приёма американца, прямо скажем, совсем не соответствует его рангу.

Пресс-служба главы Таджикистана сообщает, что были рассмотрены вопросы расширения отношений между Таджикистаном и США, в частности сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику.

Генерал заявил, что восхищается той лидирующей ролью, которую играет Таджикистан в Средней Азии и пообещал оставить Душанбе "бежавшие" вертолёты афганских ВВС и начать строительство нового пограничного отряда в Чалдоваре на таджикско-афганской границе.

Кроме того, упомянем соросовское антироссийское агентство USAID, которое недавно значительно расширило свою миссию в Таджикистане.

В программе по правам человека записано, например, что USAID решает проблемы трудовой миграции посредством социальной, образовательной и финансовой поддержки бывших трудовых мигрантов, особенно тех, кому больше не разрешено возвращаться в Российскую Федерацию. Программы USAID якобы "помогают им реинтегрироваться в свои сообщества и приобрести навыки, необходимые для трудоустройства или открытия бизнеса". Всем понятно, кого будут делать из из этих людей.

2. Таджикистан серьёзно дестабилизирован конфликтом в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на Памире, где с 2012 г. периодически происходят беспорядки и протесты. Последние состоялись в мае с требованиями об отделении. Памир присоединили к Таджикистану большевики, при этом памирцев никогда не допускали к власти в Таджикиской ССР.

Вторая дестабилизация — это конфликт с Киргизией за воду в Ферганской долине, стычки на границе не прекращаются, есть десятки жертв, при этом обе страны являются членами ОДКБ.

3. Таджикистан переживает нелёгкие времена в экономике. В результате санкций против России и сокращения притока денежных переводов от мигрантов, цены на основные товары, такие как мука, сахар и газ, значительно выросли вместе со стоимостью национальной валюты — сомони, при резком её снижении по отношению к доллару и рублю.

4. Таджикистан является единственной страной в Средней Азии, которая возражает против захвата власти талибами (запрещены в РФ) в Афганистане, предоставляя убежище нескольким бывшим лидерам афганского правительства, в том числе представителям бывшего Северного альянса. Из Афганистана постоянно звучат призывы решить проблему Рахмона.

Таджикистан — слабое звено в Средней Азии, а поджигание горячих точек в Средней Азии является целенаправленной стратегией англосаксов по ослаблению влияния России, внимание которой сейчас приковано к СВО на Украине. И к такому развитию событий нужно быть готовым. Этим и объясняется визит Путина.

Как сказал Pravda. Ru, преподаватель в Высшей школе экономики, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, для американцев важно, что Таджикистан занимает очень выгодное положение — он примыкает к Афганистану, откуда они в августе прошлого года были изгнаны.

"И в связи с тем, что мы находимся в кризисе отношений с США, здесь вопрос сотрудничества Таджикистана с США может нести геостратегический характер", — сказал эксперт.

По его словам, Россия "находится сейчас в тяжелом украино-российском кризисе, конфликте". И помимо американского давления на Душанбе, конечно, будут обсуждаться и вопросы отношений к этому кризису со стороны руководства Таджикистана — президента Рахмона.

"И, конечно, главный там вопрос будет о безопасности, связанной с тем, что мы внимательно наблюдаем за процессами, происходящими в Афганистане, за деятельностью талибов (запрещены в РФ). Напоминаю, что в Таджикистане находится наша 201-я база — это крупнейшая база за пределами Российской Федерации, которая обеспечивает безопасность не только страны, но и региона", — отметил эксперт.

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