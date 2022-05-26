Багдасаров: Россия может ввязаться в конфликт между Таджикистаном и Афганистаном

В последнее время появилась опасность вовлечения России в потенциальный конфликт между Афганистаном и Таджикистаном, что крайне нежелательно. Такое мнение выразил политолог, востоковед Семён Багдасаров.

Эксперт считает, что больше нельзя молчать о том, что происходит. А ситуация на афгано-таджикской границе складывается очень серьёзная, чего многие недопонимают, заявил он.

По словам аналитика, в эту историю может вляпаться и Россия. И именно её подстрекают другие соседние государства, почему-то сами не желая принимать в этом участие.

Политолог напомнил о выступлении президента Казахстана на недавнем саммите глав ОДКБ, который заявил о существующей в регионе опасности. Но почему бы членам ОДКБ Киргизии и Казахстану самим не сформировать дополнительные подразделения и не отправить их в Таджикистан, чтобы прикрыть границу с Афганистаном, задал вопрос востоковед.