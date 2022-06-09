Зерно как инструмент шантажа — ноу-хау от СНБО Украины

Украина возобновит экспорт зерна только тогда, когда ей будет обеспечена безопасность, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Выступая на одном из украинских телеканалов, он напомнил о заявлении МИД страны, "в котором четко сказано, что первый вопрос — это безопасность, второй вопрос — это безопасность, третий вопрос — это безопасность”.

"Если этот вопрос не будет решен, и безопасность нашей страны не будет обеспечена, то никакое зерно никуда не пойдет. Потому что для нас вопрос безопасности является приоритетом номер один”, — сказал Данилов, не уточнив, что именно он подразумевает под термином "безопасность”.

Однако секретарь СНБО счёл нужным многозначительно добавить, что "этот вопрос находится под контролем” и дал понять, что украинские власти помнят о своих обязательствах:

"Никто не хочет, чтобы мир голодал”, — подчеркнул он.

Застрявшее зерно…

В настоящее время в украинских портах на Черном море остаются заблокированными суда, нагруженные зерном. Киев и его западные сторонники утверждают, что, это Россия не выпускает корабли, усугубляя тем самым мировой продовольственный кризис.

Воспользовавшись возможностями телеэфира, Данилов в очередной раз обвинил Москву в "искусственном создании препятствий для собственной выгоды", перекладывании ответственности и "шантаже” Европы.

… — проблема второстепенная

В Москве считают, что Украина и ее западные сторонники намеренно нагнетают эмоции вокруг истории с гружеными зерном кораблями, пытаясь выставить "второстепенную проблему” как "вселенскую катастрофу”.

Именно так заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой в Анкаре.

Лавров напомнил, что "доля украинского зерна, о котором идет речь, составляет менее 1% мирового производства пшеницы и других зерновых культур,” а потому никакого влияния на продовольственный кризис оказать не может.

А раз так, то ничем иным, как шантажом, все заявления Киева на этот счёт быть не могут. Тем более что с российской стороны неоднократно выражалась готовность обеспечить безопасный проход зерновозов до пролива Босфор. От Киева требуется только разминировать проходы в портах, которые он буквально усеял минами.

"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отрицали свою готовность очистить эти территориальные воды, чтобы начать процесс вывода судов с зерном. С нашей стороны нет и никогда не было никаких препятствий для решения этого вопроса, который на самом деле является второстепенным вопросом. Если киевское правительство готово, мы будем рады сотрудничать ", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова "обеспечить безопасность” судов, выходящих из украинских портов, работая в координации с Турцией.

"Президент Путин публично заявил, что мы гарантируем безопасность такого маршрута, и мы гарантируем, что когда Украина проведет разминирование и позволит судам выйти из своих портов, мы не будем использовать эту ситуацию в интересах продолжающейся специальной военной операции. Это гарантии Президента России. Мы готовы их так или иначе оформить", — сказал глава МИД РФ.

Турция поможет вывезти зерно

Помочь разминировать выходы из украинских портов взялась Турция. Сообщается, что на этот счёт есть соответствующая трёхсторонняя — Анкара, Киев, Москва — договорённость.

Согласно ей, турецкий флот расчистит коридор через украинские морские мины из черноморского порта Одесса и сопроводит грузовые суда в международные воды. Далее их безопасный проход российские военно-морские суда возьмут на себя и сопроводят грузовые суда к Босфору.

Куда пойдёт украинское зерно

Украинская пшеница может вскоре снова отправиться на мировые рынки. Хотя с конечным пунктом "прибытия" всё не очень понятно.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" предложил другие маршруты для экспорта зерна, будь то через контролируемые Россией порты Бердянск и Мариуполь, через Дунай или по суше через Белоруссию и Польшу. Реакции украинской стороны нет до сих пор.

Однако интернет заполонили фото и видеокадры с колоннами грузовиков, направляющихся в сторону границ Украины со странами ЕС и Молдавией. А поскольку нигде на мировых рынках вывезенное из Незалежной зерно "не всплыло", то возникает резонный вопрос: а не берет ли ЕС украинское зерно в качестве оплаты за поставки оружия?

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