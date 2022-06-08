Кулеба потребовал поставок оружия в обмен на украинское зерно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые соглашения о вывозе зерна из Украины должны предполагать передачу оружия для защиты Одессы.

По его словам, переговоры о разблокировании портов Украины ведёт прежде всего через ООН. При этом, подчеркнул Кулеба, окончательное решение должно на сто процентов учитывать интересы безопасности Украины.

Под стопроцентной безопасностью, по его словам, Киев понимает предоставление "достаточного количества оружия, способного защитить Одессу и ту часть Черноморского побережья с суши", а также создание "миссии по патрулированию коридора по поставке зерна кораблями стран, которым Украина может доверять".

"В этом плане турецким военно-морским силам мы, в частности, можем доверять", — цитирует Кулебу ТАСС.

В среду в Анкаре прошли переговоры министров иностранных дел России и Турции. Обсуждался, в том числе, и вопрос вывоза зерна из портов Украины.

Сергей Лавров подчеркнул, что никаких препятствий со стороны России нет. По словам министра, "нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Чёрное море".

В Киеве, впрочем, выдвигают встречные условия. Собственно, комментарий Кулебы тому подтверждение.

На Украине явно полагают, что могут использовать эту тему в своих интересах. Напомним, в Киеве в адрес России выдвигают обвинения в незаконном вывозе зерна. В этом украинские власти поддерживает Вашингтон.

Однако в ООН накануне не заявили, что не имеют подтверждения тому, что Россия якобы незаконно вывозит зерно из Украины.