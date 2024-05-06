Плюсы мульчирования корой на дачном участке

Эффективный способ улучшить почву

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование корой — это один из самых эффективных способов улучшить состояние почвы и повысить урожайность в огороде. Этот метод заключается в покрытии почвы слоем коры деревьев, который защищает ее от негативного воздействия окружающей среды и способствует росту растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Apostoloff

Одним из главных плюсов мульчирования корой является сохранение влаги в почве. Кора деревьев создает защитный слой, который не позволяет влаге испаряться под воздействием солнечных лучей и ветра. Это особенно важно в периоды засухи, когда растения нуждаются в дополнительном увлажнении. Благодаря мульчированию корой, влага остается в почве на дольший период времени, что позволяет растениям лучше расти и развиваться.

Ещё одним преимуществом мульчирования корой является защита почвы от перегрева и переохлаждения. Кора деревьев создает естественную терморегуляцию, которая помогает поддерживать оптимальную температуру в почве для роста растений. Это особенно важно во время жаркого летнего периода или в холодные зимние месяцы. Кроме того, слой коры предотвращает образование корки на поверхности почвы, что позволяет воздуху и воде свободно проникать в глубину.

Мульчирование корой также является эффективным способом борьбы с сорняками. Кора деревьев создает непроходимый барьер для сорняков, не позволяя им прорастать и конкурировать с культурными растениями за питательные вещества и влагу. Это значительно снижает необходимость вручную пропалывать огород и экономит время и усилия садовода.

Кроме того, мульчирование корой способствует улучшению структуры почвы. При разложении коры деревьев образуется органическое вещество, которое обогащает почву необходимыми питательными веществами. Это позволяет растениям лучше поглощать питательные вещества и улучшает их рост и развитие. Кроме того, органическое вещество улучшает водопроницаемость почвы, что способствует ее дренированию и предотвращает застой воды.