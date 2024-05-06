Не трогайте кошку, если она машет хвостом именно так: не перепутайте, чтобы не навлечь беду

Положение хвоста кошки может многое сказать о её эмоциональном состоянии.
Расслабленный хвост указывает на то, что кошка чувствует себя спокойно и комфортно.
Когда хвост торчит вверх, это обычно означает, что кошка испытывает радость.
Хвост, прижатый к телу, может сигнализировать о том, что кошка чем-то напугана. Опущенный хвост часто бывает признаком усталости у животного.
Существует также положение хвоста, которое предупреждает о возможной агрессии кошки и её готовности к нападению. В таких случаях лучше держаться от кошки подальше.
Быстрое махание хвостом из стороны в сторону обычно указывает на раздражение или ощущение угрозы у кошки.
Чем интенсивнее кошка машет хвостом, тем выше вероятность её агрессивного поведения.
Если кошка начинает бить себя хвостом по бокам, это может свидетельствовать об особенно опасном состоянии агрессии. В такой момент лучше не пытаться успокоить кошку, а оставить её в покое.
Безопаснее всего будет перейти в другое помещение и дождаться, пока кошка не успокоится, чтобы защитить себя и избежать конфликта.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.