Не трогайте кошку, если она машет хвостом именно так: не перепутайте, чтобы не навлечь беду

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Эксперты рассказали о значении движения хвоста кошки

1:16
Зоосфера » Кошки

Положение хвоста кошки может многое сказать о её эмоциональном состоянии.

Эксперты рассказали о значении движения хвоста кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Расслабленный хвост указывает на то, что кошка чувствует себя спокойно и комфортно.

Когда хвост торчит вверх, это обычно означает, что кошка испытывает радость.

Хвост, прижатый к телу, может сигнализировать о том, что кошка чем-то напугана. Опущенный хвост часто бывает признаком усталости у животного.

Существует также положение хвоста, которое предупреждает о возможной агрессии кошки и её готовности к нападению. В таких случаях лучше держаться от кошки подальше.

Быстрое махание хвостом из стороны в сторону обычно указывает на раздражение или ощущение угрозы у кошки.

Чем интенсивнее кошка машет хвостом, тем выше вероятность её агрессивного поведения.

Если кошка начинает бить себя хвостом по бокам, это может свидетельствовать об особенно опасном состоянии агрессии. В такой момент лучше не пытаться успокоить кошку, а оставить её в покое.

Безопаснее всего будет перейти в другое помещение и дождаться, пока кошка не успокоится, чтобы защитить себя и избежать конфликта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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