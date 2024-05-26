НОАК продемонстрировала роботов-псов-пулеметчиков

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Китайская армия на учениях в Камбодж показала роботизированных псов пулеметчиков

1:25
Наука

На недавних совместных военных учениях "Золотой дракон" в Камбодже, организованных Китаем и Камбоджей, журналисты получили возможность ознакомиться с большим количеством роботов-псов, на которых были установлены пулеметы и автоматы.

Китайская армия на учениях в Камбодж показала роботизированных псов пулеметчиков
Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хотя оружие в ходе учений не использовалось, все участники могли представить себе будущие стычки с участием "роботов-убийц". Важно отметить, что в мировом сообществе до сих пор нет единого мнения относительно этичности предоставления машине права на устранение человеческой жизни.

Тем не менее этические вопросы не остановили военное ведомство и правоохранительные органы США от вложения средств в разработку аналогичных робототехнических устройств. По заявлению высших чинов страны, такие действия преследуют цель сохранения жизней людей.

В прошлом году стало известно, что армия США изучает возможность вооружения роботов-псов дистанционным управлением передовым стрелковым оружием в рамках стратегии их приспособления к будущим конфликтам. Например, компания Ghost Robotics оборудовала своего робота-пса высокоточной винтовкой. Создатели робота-пса Spot Mini от компании Boston Dynamics высказывают обратную точку зрения: вооружение его любым видом оружия не соответствует официальным условиям использования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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