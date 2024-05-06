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Рассказываем, как привить арбузы на дачном участке

Преимущества прививки арбузов

2:09
Садоводство » Плодовые

Прививка арбузов является одной из важных процедур для получения качественного и урожайного урожая. Это несложный процесс, который может быть выполнен даже начинающим садоводом. В этой статье мы расскажем о том, как правильно привить арбузы и какие преимущества это может принести.

Преимущества прививки арбузов
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

Прежде чем приступать к процессу прививки, необходимо выбрать подходящий сорт арбуза. Лучше всего выбирать сорта, которые хорошо приживаются в вашем регионе и имеют высокую устойчивость к болезням. Также важно учитывать сезон созревания арбузов, чтобы они успели полностью сформироваться до наступления холодов.

Перед прививкой необходимо подготовить рассаду арбузов. Для этого семена следует высевать в грунт за 2-3 недели до предполагаемой даты прививки. После появления первых настоящих листьев, рассаду нужно пересадить в отдельные горшки или контейнеры. Важно помнить, что рассада должна быть здоровой и сильной, чтобы успешно прижиться после прививки.

Сам процесс прививки арбузов заключается в соединении двух растений: основного и прививочного. Основное растение выбирается сильным и здоровым, с хорошо развитой корневой системой. Прививочное растение может быть любого сорта, но желательно выбирать сорта с более коротким периодом созревания, чтобы получить урожай раньше.

Перед прививкой необходимо сделать небольшую ранку на стебле основного растения. Затем на эту ранку помещается черенок прививочного растения и оба растения тщательно связываются. После этого место прививки следует обернуть пленкой или специальной лентой для защиты от воздействия внешних факторов.

После прививки растения нужно поместить в тёплое и защищенное от прямых солнечных лучей место. Через 2-3 недели можно ожидать первых признаков приживаемости прививки. Если все прошло успешно, через несколько месяцев вы сможете насладиться вкусными и сочными арбузами с вашего сада.

Прививка арбуза на лагенарию методом "укола" в точку роста
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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