Кулеба обиделся на Евросоюз за суррогатный статус Украины как кандидата в ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устаивает неполноценный статус кандидата в Евросоюз, который демонстрирует второсортное отношение к государству.

"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", — заключил он.

Ранее в МИД Германии отметили, что перспективы вступления Украины в ЕС настолько туманны, что вероятность такого события в ближайшее время можно исключить.