Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устаивает неполноценный статус кандидата в Евросоюз, который демонстрирует второсортное отношение к государству.
"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", — заключил он.
Ранее в МИД Германии отметили, что перспективы вступления Украины в ЕС настолько туманны, что вероятность такого события в ближайшее время можно исключить.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.