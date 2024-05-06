Блогер Давид Манукян вызвал испанский стыд у армян из-за сгоревшего шашлыка

Блогера Даву раскритиковалаи за испорченный шашлык: "Подогорело"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогера Давида Манукяна сравнили с актрисой Юлией Высоцкой, так как он поиздевался над шашлыком.

Фото: https://vk.com/dava by ВК-аккаунт Давида Манукяна is licensed under public domain

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился фотографией с шашлыком и вызвал волну критики, особенно со стороны армян, который испытали испанский стыд за Манукяна.

Дава сам понял, что шашлык у него не удался.

"Подгорело же?" — поинтересовался у подписчиков Манукян.

В связи с ситуацией интернет-пользователи вспомнили ролик актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, которая довела шашлык до состояния углей.

Ранее Ольга Бузова откровенно поговорила с Давой на шоу "Сокровища императора".