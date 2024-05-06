Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таам Ха — неисследованная глубина: учёные ищут дно загадочной пропасти
Эксперты ответили, для чего кот оставляет корм в миске
Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода
Как поддерживать здоровье сердца: советы от специалистов ОМС
Преимущества прививки арбузов
Двойник Елизаветы Боярской живёт в Бразилии и тоже снимается в кино
Упражнения, от которых могут болеть плечи
Эффективный способ улучшить почву
Эльдар Рязанов был против назначения пенсии в старости
Блогер Давид Манукян вызвал испанский стыд у армян из-за сгоревшего шашлыка

Блогера Даву раскритиковалаи за испорченный шашлык: "Подогорело"

0:41
Шоу-бизнес

Блогера Давида Манукяна сравнили с актрисой Юлией Высоцкой, так как он поиздевался над шашлыком.

Блогера Даву раскритиковалаи за испорченный шашлык: "Подогорело"
Фото: https://vk.com/dava by ВК-аккаунт Давида Манукяна is licensed under public domain

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился фотографией с шашлыком и вызвал волну критики, особенно со стороны армян, который испытали испанский стыд за Манукяна.

Дава сам понял, что шашлык у него не удался.

"Подгорело же?" — поинтересовался у подписчиков Манукян.

В связи с ситуацией интернет-пользователи вспомнили ролик актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, которая довела шашлык до состояния углей.

Ранее Ольга Бузова откровенно поговорила с Давой на шоу "Сокровища императора".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода
Как поддерживать здоровье сердца: советы от специалистов ОМС
Блогера Даву раскритиковалаи за испорченный шашлык: "Подогорело"
Преимущества прививки арбузов
Двойник Елизаветы Боярской живёт в Бразилии и тоже снимается в кино
Упражнения, от которых могут болеть плечи
Эффективный способ улучшить почву
Эльдар Рязанов был против назначения пенсии в старости
Названы главные опасности для детей в Интернете
Эксперты рассказали о значении движения хвоста кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников