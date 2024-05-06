Блогер Давид Манукян вызвал испанский стыд у армян из-за сгоревшего шашлыка

Блогера Давида Манукяна сравнили с актрисой Юлией Высоцкой, так как он поиздевался над шашлыком.
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился фотографией с шашлыком и вызвал волну критики, особенно со стороны армян, который испытали испанский стыд за Манукяна.
Дава сам понял, что шашлык у него не удался.
"Подгорело же?" — поинтересовался у подписчиков Манукян.
В связи с ситуацией интернет-пользователи вспомнили ролик актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, которая довела шашлык до состояния углей.
Ранее Ольга Бузова откровенно поговорила с Давой на шоу "Сокровища императора".
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.