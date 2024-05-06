Уберегите своих детей от опасности: названы главные угрозы вашему чаду в Интернете

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Названы главные опасности для детей в Интернете

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Наука

Интернет, являясь важной частью нашей жизни, скрывает множество опасностей, особенно для детей, таких как кибербуллинг, секстинг и мошенничество, которые могут привести к серьёзным психологическим проблемам, включая депрессию и риск самоубийства.

Названы главные опасности для детей в Интернете
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дети также подвергаются риску сексуального насилия через груминг, когда преступники завоёвывают их доверие для получения личной информации, сообщают РИА Новости.

Родители должны быть осведомлены об этих рисках и активно защищать своих детей, обучая их правилам безопасности в интернете, контролируя их онлайн-активность и используя программы для фильтрации контента.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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