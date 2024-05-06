Уберегите своих детей от опасности: названы главные угрозы вашему чаду в Интернете

Интернет, являясь важной частью нашей жизни, скрывает множество опасностей, особенно для детей, таких как кибербуллинг, секстинг и мошенничество, которые могут привести к серьёзным психологическим проблемам, включая депрессию и риск самоубийства.
Дети также подвергаются риску сексуального насилия через груминг, когда преступники завоёвывают их доверие для получения личной информации, сообщают РИА Новости.
Родители должны быть осведомлены об этих рисках и активно защищать своих детей, обучая их правилам безопасности в интернете, контролируя их онлайн-активность и используя программы для фильтрации контента.
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