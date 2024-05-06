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Как управлять сердечно-сосудистыми заболеваниями после выписки из больницы: рекомендации от специалистов ОМС

Как поддерживать здоровье сердца: советы от специалистов ОМС

1:58
Страхование

Мониторинг состояния здоровья является ключевым аспектом управления любыми заболеваниями, особенно в случае сердечно-сосудистых недугов. Эксперты системы ОМС подчеркивают, что регулярное медицинское наблюдение играет важную роль в поддержании качества и продолжительности жизни пациентов с такими заболеваниями.

Как поддерживать здоровье сердца: советы от специалистов ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Крайне важно осознавать, что риск ухудшения состояния или возникновения осложнений после инфаркта остаётся высоким на длительный период. После выписки из больницы крайне важно продолжать лечение, отказаться от курения, включая избежание пассивного курения, поддерживать регулярную физическую активность, придерживаться специализированной диеты и контролировать вес. Также необходимо поддерживать низкие уровни холестерина и нормальный уровень сахара в крови, а также следить за артериальным давлением.

При значительных повреждениях сердечной мышцы необходимо непрерывное медикаментозное лечение. Прерывание лечения может значительно увеличить риск повторного инфаркта и смерти от ишемической болезни сердца, поэтому крайне важно строго следовать всем рекомендациям врача.

Если вам отказывают в необходимых обследованиях или вы сталкиваетесь с проблемами при записи к кардиологу, не оставляйте это без внимания. В таких случаях следует обратиться в вашу страховую медицинскую компанию. Страховой агент предоставит необходимую поддержку и приложит все усилия для решения возникшей проблемы, как отмечает советник генерального директора "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Для связи со страховой компанией важно знать её название, которое указано на вашем полисе ОМС. Обычно там же приведены контактные данные или их можно найти на сайте страховщика. Затем необходимо связаться с контакт-центром и обсудить вашу проблему.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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