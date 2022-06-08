Украина начинает шантажировать Запад голодом: "Зерно никуда никому не поедет"

Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Западу возможностью остаться без украинской пшеницы. Киев запретит вывоз зерна, пока не окажется в безопасности.

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что для возобновления морских поставок зерна из украинских портов западные страны обязаны обеспечить безопасность киевскому режиму.

"Если не будет решён вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет", — пояснил Данилов в интервью украинскому телеканалу.

Важно уточнить, что его угрозы касаются уже купленного зарубежными компаниями зерна, а потому российские эксперты называют это хорошей новостью.

Подобное неадекватное поведение украинских властей показывает, что Западу гораздо надежней договариваться с Владимиром Путиным. Только тогда можно будет избежать масштабного продовольственного кризиса.