Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Западу возможностью остаться без украинской пшеницы. Киев запретит вывоз зерна, пока не окажется в безопасности.
Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что для возобновления морских поставок зерна из украинских портов западные страны обязаны обеспечить безопасность киевскому режиму.
"Если не будет решён вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет", — пояснил Данилов в интервью украинскому телеканалу.
Важно уточнить, что его угрозы касаются уже купленного зарубежными компаниями зерна, а потому российские эксперты называют это хорошей новостью.
Подобное неадекватное поведение украинских властей показывает, что Западу гораздо надежней договариваться с Владимиром Путиным. Только тогда можно будет избежать масштабного продовольственного кризиса.
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