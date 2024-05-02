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Идеальный объем для тонких волос: трендовые укладки

Три способа создать великолепный объем при укладке тонких волос"

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Многие мечтают о шикарной прическе с объемом, но тонкие волосы часто лишены этого достоинства. Вместе со стилистом мы подготовили несколько вариантов укладок, чтобы помочь вам преодолеть эту проблему.

Три способа создать великолепный объем при укладке тонких волос"
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Голливудские локоны

Эта укладка идеально подойдет для встречи с подругами или других неформальных мероприятий. Голливудские волны непременно привлекут внимание своей женственностью. Их легко создать с помощью обычного утюжка, но стоит немного попрактиковаться. Важно помнить, что локоны нужно начинать завивать ниже линии мочки уха, чтобы достичь желаемого эффекта.

Гофре

Укладка в стиле гофре считается классикой, и она все еще актуальна. Она поможет создать впечатляющий объем. В отличие от голливудских локонов, гофре лучше начинать делать от корней, немного приподнимая волосы. При использовании стайлинговых средств с сильной фиксацией результат будет еще более выразительным. Чтобы получить максимальный объем, используйте щипцы гофре на небольших прядях.

Боковой пробор

Хоть это и не типичная укладка, этот небольшой трюк может придать дополнительный объем даже самым тонким волосам. После мытья головы просушите волосы, создавая пробор на одну сторону. Это визуально добавит объема вашей прическе. Главное — не переусердствуйте, чтобы избежать неестественного вида.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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