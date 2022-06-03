Путин: Россия не мешает вывозу зерна из Украины, вывезти можно разными путями

При желании зерно из Украины можно вывезти сразу несколькими способами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер не только назвал эти способы, но и дал пояснение к каждому из них.

Прежде всего зерно можно вывезти через порты, которые контролирует Украина, отметил Путин в беседе с телеканалом "Россия 24". Речь в данном случае идёт о черноморских портах, например, Одессе, которые Киеву сначала придётся разминировать, а затем уже Москва будет обеспечивать безопасный проход судов через акваторию.

Во-вторых, по словам российского лидера, вывоз зерна можно осуществлять с территории Украины через Дунай и Румынию. Этот путь предполагает некоторые технические сложности ввиду наличия разной колеи и необходимости замены вагонных тележек, но этот вопрос без труда можно решить за несколько часов, подчеркнул президент.

И самый простой способ вывезти украинское зерно — сделать это через Белоруссию.

"Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко ставит вопрос именно так",- пояснил Путин.