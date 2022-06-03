При желании зерно из Украины можно вывезти сразу несколькими способами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер не только назвал эти способы, но и дал пояснение к каждому из них.
Прежде всего зерно можно вывезти через порты, которые контролирует Украина, отметил Путин в беседе с телеканалом "Россия 24". Речь в данном случае идёт о черноморских портах, например, Одессе, которые Киеву сначала придётся разминировать, а затем уже Москва будет обеспечивать безопасный проход судов через акваторию.
Во-вторых, по словам российского лидера, вывоз зерна можно осуществлять с территории Украины через Дунай и Румынию. Этот путь предполагает некоторые технические сложности ввиду наличия разной колеи и необходимости замены вагонных тележек, но этот вопрос без труда можно решить за несколько часов, подчеркнул президент.
И самый простой способ вывезти украинское зерно — сделать это через Белоруссию.
"Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко ставит вопрос именно так",- пояснил Путин.
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