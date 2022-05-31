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Автор Игорь Буккер

Европа не может договориться о запрете российской нефти

Мир » Европа » Евросоюз

До сих пор Евросоюз пытался демонстрировать единство при введении антироссийских санкций.

Европа не может договориться о запрете российской нефти

На проходящей 30 и 31 мая встрече глав государств и правительств камнем преткновения станет эмбарго на импорт российской нефти, перевозимой танкерами. Поставок по нефтепроводам эмбарго не коснется. По вопросам, касающимся Украины также наблюдаются серьезные разногласия.

Раскол в Евросоюзе

Спустя почти четыре недели после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с помпой объявила в Европарламенте о введении нефтяного эмбарго, специальный саммит ЕС в Брюсселе наглядно демонстрирует разногласия между государствами ЕС. Не зря на прошлой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил не обсуждать тему нефтяного бойкота на внеочередном саммите ЕС.

Европейские дипломаты теперь вынуждены признать, что шестой пакет антироссийских санкций не был достаточно проанализирован до того, как под давлением стран Балтии и Польши на него в принципе согласились.

Воспользовавшись ситуацией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул максимальные требования и потребовал миллиарды, чтобы сделать свою страну независимой от российской нефти.

Экспертам первоначально показалось, что нефтяное эмбарго относительно легко обеспечить. Отказ от российского газа в ЕС пока никто всерьез не обсуждал, потому что последствия могут оказаться непредсказуемыми. Особенно для Германии.

Украина — яблоко раздора

Страны-члены ЕС также далеки от согласия в вопросе о том, как быстро Украине можно гарантировать статус кандидата в члены Евросоюза. То же самое относится и к вопросу восстановления Незалежной: здесь отсутствует чёткий план, и не назначены спонсоры. Одно дело — ежемесячно выделять около пяти миллиардов евро, и совсем другое, — когда речь заходит о поднятии из руин большой страны.

Советник Офиса президента Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов озвучил цифру в $83 миллиарда, а долгосрочный ущерб для экономики оценил в 500 миллиардов долларов.

Серьезную тему для разногласий представляет само прекращение военной спецоперации на Украине. Италия, Кипр и Венгрия настаивают на том, что это является приоритетом при подготовке заключительного коммюнике саммита.

Самые послушные американские марионетки — прибалтийские государства и Польша — категорически против, поскольку считают, что это сыграет на руку президенту России. Канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона они критикуют якобы за их до сих пор нерешительную поддержку киевского режима. Не стесняющие себя дипломатическими выражениями украинские дипломаты как только не называли руководителей Германии. Вот и на этот раз посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозначил ведомство канцлера "тормозом" в поставках оружия и отсутствии желания кинуться на помощь.

В целом, проходящий саммит, как пишет Wirtschaftswoche, "не станет сигналом того, что Европа усиливает давление на Путина. В Брюсселе уже поговаривают о седьмом пакете санкций. Но с каждым днем, пока шестой пакет висит на волоске, решающее значение европейцев уменьшается".

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Темы россия польша венгрия украина германия евросоюз владимир путин
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