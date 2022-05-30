Reuters: ЕС вряд ли введёт эмбарго на поставки трубопроводной нефти из РФ

Евросоюз, вероятно, не наложит эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление по итогам саммита ЕС.

Добавляется, что вопрос о введении ограничений на импорт трубопроводной нефти будет рассматриваться Евросоюзом в самом ближайшем будущем.

До этого Reuters обнародовало информацию, что 30 мая члены ЕС всё же сделают попытку согласовать эмбарго на нефть из России.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы стран ЕС едва ли смогут договориться о запрете на поставки нефти из РФ в ходе саммита 30-31 мая.

По мнению фон дел Ляйен, в случае немедленного введения эмбарго на нефть из России её лидер Владимир Путин мог бы перебросить не проданное в Евросоюз топливо на мировой рынок, где, на фоне растущих цен, он получил бы за неё большие деньги, которые, в свою очередь, пошли бы на спецоперацию страны на Украине.

Теоретически эмбарго на нефть из РФ может стать частью шестого пакета санкций ЕС.