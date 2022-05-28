Депутаты бундестага попросили Евросоюз не прекращать закупки нефти из России

Представители партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге попросили власти ФРГ и Евросоюза отказаться от планов введения эмбарго на российскую нефть. Это приведёт к разрушению немецкой экономики, уверены они.

"Необходимо отказаться от запланированных санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС", — передаёт RT обращение депутатов к правительству Германии.

По мнению партии, эмбарго на российскую нефть может вызвать ответную реакцию Москвы, которая может прекратить поставки газа. Это неминуемо приведёт тяжёлым экономическим и социальным последствиям для ФРГ, заявила "Альтернатива для Германии".

"Следствием станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями. Последствия для граждан и бизнеса будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций", — предупредили депутаты.