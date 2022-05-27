Всё чаще и чаще на Западе раздаются здравые голоса, призывающие украинский режим выполнить требования России. Причём, не со стороны тех, кого штатовские холуи считают маргиналами, а представителей политической и военной элит США и ЕС.
Как бездоказательно вещает Центр противодействия дезинформации при СНБО, все западные эксперты, которые "заставляют" Киев капитулировать перед Москвой, якобы подкуплены. Всё, что говорят эти люди расценивается укронацистской пропагандой, как элемент "информационно-психологической войны". Неужели?
Отрицать пропаганду бессмысленно. Разве сегодняшний інцидент, как говорят в Незалежной, когда депутата Верховной рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина быстренько оборвали в эфире украинского ТВ — не элемент такого рода?
Стоило чиновнику сказать правду о том, что Украина угодила в цейтнот, не позволяющий ей накопить достаточное количество новых типов вооружений и освоить их, как телесуфлёр шепнул на ушко телеведущей закругляться с беседой.
Вполне объяснимо. Зачем несчастному населению знать, что их гонят на убой ради интересов прогнившего государства и их зажравшихся наставников?
Давайте полистаем зарубежные, так называемые "мейнстримовые", интернет-сайты. Разве там сообщают про украинских нацистов? Обычно такую тему обходят стороной, но порой пытаются оправдать тем, что нацисты есть и в России. Однако у нас шествие "Бессмертного полка", а не фашистских легионов недобитых прибалтов. Там и Евросоюз не позволяет распоясаться по полной. Наспех сделанная украинская власть слишком слаба, чтобы прикончить фашизм в зародыше, да и спонсоры слишком привлекательные.
Тех, кто ратует за скорейшее прекращение кровопролития на Украине, по аналогии можно назвать "мужиками". В ГУЛАГе так называли "ломом подпоясанных", не боявшихся мести уголовников и не пресмыкавшихся перед лагерным начальством. Самобытных людей со своим мироощущением.
Бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико не был замечен в симпатиях к России и её президенту. Как здравомыслящая личность, обладающая кругозором военного человека, Трикарико призывает не к эскалации, а к скорейшему прекращению военного столкновения в центре Европы.
Нужно отбросить всяческие амбиции и алчность, подумать о людях, а не только о своих эгоистических властных интересах.
Генерал опасается применения ядерного оружия. Конечно, как адекватного ответа России на западные провокации. Выиграет от такого сценария только Джордж Сорос, которому Бог смерти не даёт. Да и тот проговорился о конце света.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, наверное, ещё "больший друг" России, чем итальянский генерал. Он на 8 лет (сегодня ему исполнилось 99 лет) старше Сороса, и полагает, что затянувшийся конфликт на Украине будет означать открытое противостояние с Россией. Конечно, такому маститому дипломату никак не может понравиться подталкивание Москвы в объятия Пекина. Желательно думать обеими полушариями мозга, а не иной анатомической частью.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.