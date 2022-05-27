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Автор Игорь Буккер

Украине пора прислушаться к западным экспертам и пойти на уступки

Мир » Бывший СССР » Украина

Всё чаще и чаще на Западе раздаются здравые голоса, призывающие украинский режим выполнить требования России. Причём, не со стороны тех, кого штатовские холуи считают маргиналами, а представителей политической и военной элит США и ЕС.

Украине пора прислушаться к западным экспертам и пойти на уступки

Настоящие мужики

Как бездоказательно вещает Центр противодействия дезинформации при СНБО, все западные эксперты, которые "заставляют" Киев капитулировать перед Москвой, якобы подкуплены. Всё, что говорят эти люди расценивается укронацистской пропагандой, как элемент "информационно-психологической войны". Неужели?

Отрицать пропаганду бессмысленно. Разве сегодняшний інцидент, как говорят в Незалежной, когда депутата Верховной рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина быстренько оборвали в эфире украинского ТВ — не элемент такого рода?

Стоило чиновнику сказать правду о том, что Украина угодила в цейтнот, не позволяющий ей накопить достаточное количество новых типов вооружений и освоить их, как телесуфлёр шепнул на ушко телеведущей закругляться с беседой.

Вполне объяснимо. Зачем несчастному населению знать, что их гонят на убой ради интересов прогнившего государства и их зажравшихся наставников?

Давайте полистаем зарубежные, так называемые "мейнстримовые", интернет-сайты. Разве там сообщают про украинских нацистов? Обычно такую тему обходят стороной, но порой пытаются оправдать тем, что нацисты есть и в России. Однако у нас шествие "Бессмертного полка", а не фашистских легионов недобитых прибалтов. Там и Евросоюз не позволяет распоясаться по полной. Наспех сделанная украинская власть слишком слаба, чтобы прикончить фашизм в зародыше, да и спонсоры слишком привлекательные.

Тех, кто ратует за скорейшее прекращение кровопролития на Украине, по аналогии можно назвать "мужиками". В ГУЛАГе так называли "ломом подпоясанных", не боявшихся мести уголовников и не пресмыкавшихся перед лагерным начальством. Самобытных людей со своим мироощущением.

Бог войны

Бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико не был замечен в симпатиях к России и её президенту. Как здравомыслящая личность, обладающая кругозором военного человека, Трикарико призывает не к эскалации, а к скорейшему прекращению военного столкновения в центре Европы.

Нужно отбросить всяческие амбиции и алчность, подумать о людях, а не только о своих эгоистических властных интересах.

Генерал опасается применения ядерного оружия. Конечно, как адекватного ответа России на западные провокации. Выиграет от такого сценария только Джордж Сорос, которому Бог смерти не даёт. Да и тот проговорился о конце света.

Бог дипломатии

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, наверное, ещё "больший друг" России, чем итальянский генерал. Он на 8 лет (сегодня ему исполнилось 99 лет) старше Сороса, и полагает, что затянувшийся конфликт на Украине будет означать открытое противостояние с Россией. Конечно, такому маститому дипломату никак не может понравиться подталкивание Москвы в объятия Пекина. Желательно думать обеими полушариями мозга, а не иной анатомической частью.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия италия украина евросоюз джордж сорос владимир путин
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