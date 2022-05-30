Глава ЕП: Орбан "держит в заложниках" ЕС — эмбарго можно вводить и без Венгрии

Политикам Венгрии и в частности, президенту страны Виктору Орбану необходимо показать, что они не имеют права "держать в заложниках" Евросоюз по вопросу топливного эмбарго против России, заявил глава ведущей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

По его словам, решение о вводе топливного эмбарго против России возможно принять и без согласия Венгрии.

"Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений", — пояснил Вебер в беседе с DPA. — Если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать".

Как именно представители Евросоюза намерены обойти собственные правила, Вебер не уточнил. Для того чтобы принять решение о вводе эмбарго, все члены союза должны проголосовать единогласно "за".