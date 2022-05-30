Политикам Венгрии и в частности, президенту страны Виктору Орбану необходимо показать, что они не имеют права "держать в заложниках" Евросоюз по вопросу топливного эмбарго против России, заявил глава ведущей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.
По его словам, решение о вводе топливного эмбарго против России возможно принять и без согласия Венгрии.
"Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений", — пояснил Вебер в беседе с DPA. — Если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать".
Как именно представители Евросоюза намерены обойти собственные правила, Вебер не уточнил. Для того чтобы принять решение о вводе эмбарго, все члены союза должны проголосовать единогласно "за".
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.