Мало сказать, что победа Украины на "Евровидении-2022" была предрешена. Следует добавить, что выглядит она как последние почести, с которыми покойника провожают в мир иной.

В общем-то никто и не сомневался, что первое место в нынешнем "евробесии" займёт именно Украина. Букмекеры даже и ставок иных не принимали, кроме как на победу Kalush Orchestra. То есть всё заранее было ясно-понятно.

Тем более что "Евровидение" с каждым годом имеет всё меньше отношения и к музыке, и к состязательности, не говоря уже о честности. Некогда действительно суперпопулярный песенный конкурс выродился в отработку актуальной повестки: выдающийся голос, исполнительское мастерство, талантливая композиция — кого теперь интересуют такие мелочи? Подавай публике чего-нибудь, гм, нетрадиционного — и выйдешь в фавор!

Даже известный комментатор всего на свете Юрий Лоза высказался на удивление коротко. По его мнению, тут и комментировать нечего:

Но даже при таких исходных данных победа не обошлась без скандала.

Жители Великобритании, занявшей второе место, возмутились, получив политический фарс вместо песенного конкурса, и назвали триумф Украины "победой из жалости".

Тут, кстати, и не поспоришь — ведь все всё понимают. Кроме, пожалуй, самой Украины, президент которой Владимир Зеленский на радостях заявил, что следующее "Евровидение" пройдёт… в Мариуполе.

На мой взгляд, комментировать подобные заявления должны не политологи, а психиатры. Потому как, напомню, с 24 февраля продолжается российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь на данный момент находится под контролем ВС РФ и союзных сил ЛДНР. Не исключено, что уже до конца текущего года несколько бывших украинских регионов окажутся в составе Российской Федерации, поскольку, как справедливо отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7". А уж что останется от той Украины через год — кто знает?…

Очевидно, прикинув все эти расклады, дать пристанище следующему "Евровидению" вызвалась Испания, занявшая третье место. Правда, с оговоркой "если Украина не сможет". А действительно, с чего бы ей смочь? Есть какие-то предпосылки для того, чтобы думать, что "Евробаченне-2023" пройдёт успешно? Или хоть как-нибудь пройдёт? А Украина вообще будет существовать в 2023 году? Сомнительно как-то.

Притормозить ушлых испанцев может ещё и Великобритания. Всё-таки второе место даёт немножко больше прав предлагать свои услуги по проведению европейского фрик-парада, чем третье. А если организаторам не удастся замять скандал с явно политически мотивированной победой Украины, то как бы эти "три сестры" не передрались между собой.

Один иноагент, по привычке всё ещё считающий себя журналистом, утверждает по итогам "Евровидения", что "просто весь мир объяснился Украине в любви. А России и Путину — в презрении и ненависти".

Что ж, презрение и ненависть Запада для России давно уже не новость. А Украину Запад, конечно же, любит. Странною любовью: примерно как моську, надрессированную тявкать и кидаться на медведя. И с упоением смотрит организованное им самим реалити-шоу про эту моську, которая нарвалась-таки на медвежьи объятия. Итог предсказуемо плачевен, но — show must go on.