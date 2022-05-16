Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно

Мало сказать, что победа Украины на "Евровидении-2022" была предрешена. Следует добавить, что выглядит она как последние почести, с которыми покойника провожают в мир иной.

В общем-то никто и не сомневался, что первое место в нынешнем "евробесии" займёт именно Украина. Букмекеры даже и ставок иных не принимали, кроме как на победу Kalush Orchestra. То есть всё заранее было ясно-понятно.

Ещё бы — ведь с Украиной весь мир, Украинушку в текущем сезоне ультрамодно жалеть, любить и всячески поддерживать.

Тем более что "Евровидение" с каждым годом имеет всё меньше отношения и к музыке, и к состязательности, не говоря уже о честности. Некогда действительно суперпопулярный песенный конкурс выродился в отработку актуальной повестки: выдающийся голос, исполнительское мастерство, талантливая композиция — кого теперь интересуют такие мелочи? Подавай публике чего-нибудь, гм, нетрадиционного — и выйдешь в фавор!

Какое счастье, что Россия теперь избавлена от этого европейского фрик-парада!

Даже известный комментатор всего на свете Юрий Лоза высказался на удивление коротко. По его мнению, тут и комментировать нечего:

"Победитель был известен заранее, а остальные приехали флажками помахать".

Но даже при таких исходных данных победа не обошлась без скандала.

Во-первых, организаторы пропустили мимо ушей политическую агитацию украинских "Калушей" со сцены, за что вообще-то полагается дисквалификация.

Во-вторых, организаторы проигнорировали мнение румынского жюри, проголосовавшего за Молдавию, и в одностороннем порядке отдали высший балл Украине.

Ещё шесть стран были уличены в "неправильном" голосовании. Неправильно же голосовать за кого-то другого, кроме Украины, в самом деле!

Жители Великобритании, занявшей второе место, возмутились, получив политический фарс вместо песенного конкурса, и назвали триумф Украины "победой из жалости".

"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по лёгкой атлетике", — написал один из читателей британской Daily Mail.

Тут, кстати, и не поспоришь — ведь все всё понимают. Кроме, пожалуй, самой Украины, президент которой Владимир Зеленский на радостях заявил, что следующее "Евровидение" пройдёт… в Мариуполе.

Просто представьте себе градус маразма: марионеточный президент уже практически не существующей страны анонсирует дорогостоящее международное мероприятие (где деньги, Зин?) на неподконтрольной территории.

На мой взгляд, комментировать подобные заявления должны не политологи, а психиатры. Потому как, напомню, с 24 февраля продолжается российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь на данный момент находится под контролем ВС РФ и союзных сил ЛДНР. Не исключено, что уже до конца текущего года несколько бывших украинских регионов окажутся в составе Российской Федерации, поскольку, как справедливо отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7". А уж что останется от той Украины через год — кто знает?…

Девочки, не ссорьтесь!

Завод "Азовсталь", Мариуполь

Очевидно, прикинув все эти расклады, дать пристанище следующему "Евровидению" вызвалась Испания, занявшая третье место. Правда, с оговоркой "если Украина не сможет". А действительно, с чего бы ей смочь? Есть какие-то предпосылки для того, чтобы думать, что "Евробаченне-2023" пройдёт успешно? Или хоть как-нибудь пройдёт? А Украина вообще будет существовать в 2023 году? Сомнительно как-то.

Притормозить ушлых испанцев может ещё и Великобритания. Всё-таки второе место даёт немножко больше прав предлагать свои услуги по проведению европейского фрик-парада, чем третье. А если организаторам не удастся замять скандал с явно политически мотивированной победой Украины, то как бы эти "три сестры" не передрались между собой.

О покойнике — либо хорошо, либо…

Владимир Зеленский, пресс-конференция в метро

Один иноагент, по привычке всё ещё считающий себя журналистом, утверждает по итогам "Евровидения", что "просто весь мир объяснился Украине в любви. А России и Путину — в презрении и ненависти".

Что ж, презрение и ненависть Запада для России давно уже не новость. А Украину Запад, конечно же, любит. Странною любовью: примерно как моську, надрессированную тявкать и кидаться на медведя. И с упоением смотрит организованное им самим реалити-шоу про эту моську, которая нарвалась-таки на медвежьи объятия. Итог предсказуемо плачевен, но — show must go on.

Так что Зеленскому выдадут ещё и "Оскара" за мировое онлайн-турне со стендапами во всех парламентах мира, до которых удалось дотянуться. И Нобелевскую премию мира вручат за геноцид собственного народа. Ну, если успеют, конечно. Надо же с последними почестями торжественно проводить покойного в мир иной. И неплохо бы поторопиться, потому что Украина прекратила своё существование 24 февраля и уже изрядно смердит. Ни к чему нам этот вонючий жёлто-синий труп.

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