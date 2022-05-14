Украина взяла первое место на "Евровидении-2022" с песней про маму Стефанию

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" стала победителем "Евровидения-2022" в Турине.

Исполнители из Украины с триумфом выступила на музыкальном европейском конкурсе. Номер музыкального коллектива Kalush Orchestra нашёл горячую поддержку мирового сообщества, набрав 631 баллов в результате зрительского голосования.

Второе место досталось Великобритании, бронзу взяла Испания. Всего в финале конкурса приняли участие 25 стран. России в этом году участвовать в "Евровидении" не разрешили по политическим причинам.

Kalush Orchestra — украинской рэп-группы Kalush, которая в своём творчестве активно использует фольклорные мотивы.

Украина вязала гран-при "Евровидения" в третий раз: в 2004 году певица Руслана выиграла конкурс с песней Wild Dances, а в 2016-ом победила исполнительница Джамала с композицией "1944".

Лидер группы Kalush Orchestra после своего выступления в финале "Евровидения-2022" со сцены призвал "помочь Мариуполю и "Азовстали" прямо сейчас".