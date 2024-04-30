Великаны среди кошек: породы кошек, впечатляющие своим размером

Три кошки, которые превосходят по размеру многих собак

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В данной статье мы рассмотрим породы домашних кошек, которые отличаются впечатляющими размерами.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Саванна.

Это изящное создание, напоминающее по внешности хищника, обычно весит от 15 до 17 килограммов, а высота в холке достигает впечатляющих 60 сантиметров. Цена на эту породу порой может быть космической из-за их небольшой популяции по всему миру.

Саванна — результат скрещивания дикого сервала с обычной домашней кошкой. От своего "отца" порода унаследовала пятнистый окрас, размеры, вес и грациозность движений. А от матери — дружелюбный характер и игривость.

Мейн-кун.

Этот крупный представитель также заслуживает внимания. Он может выглядеть строго, но характер у него добрый и ласковый. Мейн-кун обладает умом, высоким интеллектом и способностью приспосабливаться к различным условиям.

Чаузи.

Порода чаузи встречается редко, и встретить представителя этой породы — настоящее счастье. Если вы сможете познакомиться с чаузи поближе, помните: полюбить это животное легко, а вот отказаться от него почти невозможно!

15 килограммов пушистого счастья — так можно описать кошку этой породы, которая была выведена около тридцати лет назад. И сегодня владельцы чаузи благодарны камышовой кошке и абиссинской кошке за отличные гены.