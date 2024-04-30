Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович скинула килограмм на фоне развившейся пневмонии
Арарат Мирзоян: Армения пока остаётся в ОДКБ, но эта организация не работает
Беременная певица Кети Топурия поделилась фотографиями с сыном в частном самолете
Посадите на участке гибискус
Блогерша Лерчек похвасталась премией "Женщина года"
Водителям перечислили 10 видов стука, свидетельствующих о неисправности машины
Власти назвали новый размер пенсии
Чемпион ОИ Васильев призвал снести всю банду Баха и возродить дух Олимпиады
arXiv: найден новый способ обнаружения внеземной жизни
Великаны среди кошек: породы кошек, впечатляющие своим размером

Три кошки, которые превосходят по размеру многих собак

1:31
Зоосфера » Кошки

В данной статье мы рассмотрим породы домашних кошек, которые отличаются впечатляющими размерами.

Три кошки, которые превосходят по размеру многих собак
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Саванна.

Это изящное создание, напоминающее по внешности хищника, обычно весит от 15 до 17 килограммов, а высота в холке достигает впечатляющих 60 сантиметров. Цена на эту породу порой может быть космической из-за их небольшой популяции по всему миру.

Саванна — результат скрещивания дикого сервала с обычной домашней кошкой. От своего "отца" порода унаследовала пятнистый окрас, размеры, вес и грациозность движений. А от матери — дружелюбный характер и игривость.

Мейн-кун.

Этот крупный представитель также заслуживает внимания. Он может выглядеть строго, но характер у него добрый и ласковый. Мейн-кун обладает умом, высоким интеллектом и способностью приспосабливаться к различным условиям.

Чаузи.

Порода чаузи встречается редко, и встретить представителя этой породы — настоящее счастье. Если вы сможете познакомиться с чаузи поближе, помните: полюбить это животное легко, а вот отказаться от него почти невозможно!

15 килограммов пушистого счастья — так можно описать кошку этой породы, которая была выведена около тридцати лет назад. И сегодня владельцы чаузи благодарны камышовой кошке и абиссинской кошке за отличные гены.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Последние материалы
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России
Блогерша Лерчек похвасталась премией "Женщина года"
Водителям перечислили 10 видов стука, свидетельствующих о неисправности машины
Власти назвали новый размер пенсии
Чемпион ОИ Васильев призвал снести всю банду Баха и возродить дух Олимпиады
Три кошки, которые превосходят по размеру многих собак
arXiv: найден новый способ обнаружения внеземной жизни
Продюсер Рудченко назвал выступление победителя "Голоса" в финале небрежным
Звезда "Слова пацана" Елизавета Базыкина отмечает 24-летие
Baza: группа "Пикник" подняла гонорар до 3 млн рублей после теракта в "Крокусе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников