Шесть стран на "Евровидении-2022" были уличены в неправильном голосовании

По информации Европейского вещательного союза (EBU), шесть стран использовали неправильные схемы голосования во время международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

"При анализе голосования жюри общеевропейским партнёром по голосованию Европейского вещательного союза (EBU) после второй генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение-2022" в результатах шести стран были выявлены определённые неправильные схемы голосования", — значится в сообщении на сайте Евровидения.

После того, как ошибка была выявлена, предыдущий результат второго полуфинала и финала для всех этих стран был пересчитан и заменён.

В Союзе завили, что они пресекают любые попытки подтасовок результатов голосования во время конкурса.

"EBU крайне серьёзно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход", — добавили в Вещательном союзе.

По итогам проверки представители Румынии, Грузии, Азербайджана, Черногории, Польши и Сан-Марино были исключены из списка жюри Евровидения.

Ранее глава делегации Румынии Юлиана Марчук рассказала телеканалу TVR, что организаторы Евровидения проигнорировали результат голосования румынского жюри, присудив в одностороннем порядке высший балл Украине вместо Молдавии, которой хотела отдать максимальный балл Румыния.

Победу на "Евровидении-2022" получил украинский коллектив Kalush Orchestra.