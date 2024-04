Это растение называют цветком любви: оно источает пленительный аромат

Ароматные цветы гибискуса не оставляют равнодушными. Этот прекрасный цветок, часто называемый "цветком любви" на Гавайях, украшает волосы молодых девушек в особенности во время праздников.

Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic