Это растение называют цветком любви: оно источает пленительный аромат

Ароматные цветы гибискуса не оставляют равнодушными. Этот прекрасный цветок, часто называемый "цветком любви" на Гавайях, украшает волосы молодых девушек в особенности во время праздников.
Цветки гибискуса, достигающие до 12 см в диаметре, окрашены в разнообразные оттенки - от белого и розового до сиреневого, фиолетового, красного и желтого. Некоторые сорта имеют двухцветный окрас с контрастной сердцевиной или окаймлением по краям лепестков.
Этот цветок произрастает в тропиках и субтропиках, но некоторые виды можно встретить и в умеренных климатических зонах. Гибискус цветет с июня по сентябрь, и каждый цветок распускается всего на один день. Тем не менее, при благоприятных условиях куст цветет обильно. Растения этого вида могут прожить до 20 лет.
Гибискусу нужна повышенная влажность воздуха и почвы, и недостаток влаги может привести к опаданию бутонов. Подкармливать гибискус лучше всего удобрениями для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора. В средней полосе его рекомендуется укрывать на зиму или хранить в прохладном помещении до весны.
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