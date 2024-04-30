После опубликования информации о бюджете, в которой обсуждалось значительное увеличение, началась активная дискуссия по данному вопросу.
Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать определенным условиям. Женщины могут претендовать на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65 лет, однако эти изменения полностью вступят в силу только к 2028 году.
Помимо возрастных ограничений, установлены также требования к стажу: к 2025 году он увеличится до 15 лет.
Еще одним значимым аспектом является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который на данный момент составляет 25,8 пунктов.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.