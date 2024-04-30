Прогнозы и новые требования: что ждет пенсионеров в будущем

Власти назвали новый размер пенсии

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

После опубликования информации о бюджете, в которой обсуждалось значительное увеличение, началась активная дискуссия по данному вопросу.

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Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать определенным условиям. Женщины могут претендовать на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65 лет, однако эти изменения полностью вступят в силу только к 2028 году.

Помимо возрастных ограничений, установлены также требования к стажу: к 2025 году он увеличится до 15 лет.

Еще одним значимым аспектом является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который на данный момент составляет 25,8 пунктов.