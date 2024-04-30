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Министр туризма Индонезии Сандьяга Уно объявил об отказе от введения общенационального туристического налога

Индонезия отказалась от введения туристического налога после общественного протеста

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Туризм

Индонезия отказывается от введения национального туристического налога, как подтвердил министр туризма и креативной экономики страны Сандьяга Уно.

Индонезия отказалась от введения туристического налога после общественного протеста
Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

"Обсуждение налога — это всего лишь предложение по финансированию туризма. Но согласно первоначальной концепции, поддержка оказывается из государственных средств, а не дополнительных сборов. Цены на билеты и так достаточно высокие", — отметил министр.

Сандьяга Уно также упомянул, что идея налога возникла в ходе правительственной встречи, нацеленной на развитие туризма в Индонезии, но вызвала протесты среди населения, сообщает портал tourister. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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