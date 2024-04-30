Министр туризма Индонезии Сандьяга Уно объявил об отказе от введения общенационального туристического налога

Индонезия отказывается от введения национального туристического налога, как подтвердил министр туризма и креативной экономики страны Сандьяга Уно.
"Обсуждение налога — это всего лишь предложение по финансированию туризма. Но согласно первоначальной концепции, поддержка оказывается из государственных средств, а не дополнительных сборов. Цены на билеты и так достаточно высокие", — отметил министр.
Сандьяга Уно также упомянул, что идея налога возникла в ходе правительственной встречи, нацеленной на развитие туризма в Индонезии, но вызвала протесты среди населения, сообщает портал tourister. ru.
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