Министр туризма Индонезии Сандьяга Уно объявил об отказе от введения общенационального туристического налога

Индонезия отказалась от введения туристического налога после общественного протеста

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезия отказывается от введения национального туристического налога, как подтвердил министр туризма и креативной экономики страны Сандьяга Уно.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

"Обсуждение налога — это всего лишь предложение по финансированию туризма. Но согласно первоначальной концепции, поддержка оказывается из государственных средств, а не дополнительных сборов. Цены на билеты и так достаточно высокие", — отметил министр.

Сандьяга Уно также упомянул, что идея налога возникла в ходе правительственной встречи, нацеленной на развитие туризма в Индонезии, но вызвала протесты среди населения, сообщает портал tourister. ru.