Испания хочет провести "Евровидение-2023" вместо Украины

В Испании заявили, что готовы взять на себя организацию "Евровидения" в 2023 году, при условии, если Украина этого не сможет сделать.

Украинская группа Kalush Orchestra взяла первое место на музыкальном песенном конкурсе. По правилам "Евроведения" Украина в следующем году должна принять конкурс у себя, однако по поводу такой перспективы возникли сомнения.

Так как на Украине проводится спецоперация, директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре объяснила, что готова помочь стране-победительнице.

"RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <…> "Евровидению", — сказала Эисагирре.

Испания на конкурсе заняла лишь третье место, второе досталось Великобритании.

Украинская группа Kalush презентовала клип на песню Stefania, с которой одержала победу на "Евровидении". Клип снят в городах Киевской области — Буче, Бородянке, Гостомеле и Ирпене. Стало известно, что поезд из Киева в Ивано-Франковск назовут "Стефания экспресс".