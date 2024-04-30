Готовим натуральный синий и фиолетовый пищевой краситель из краснокочанной капусты: кулинарные лайфхаки

Как приготовить синий и фиолетовый пищевой краситель

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Следуйте приведённому ниже рецепту, чтобы приготовить синий или фиолетовый пищевой краситель из краснокочанной капусты.

Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice is licensed under public domain

Ингредиенты

половина кочана краснокочанной капусты,

вода,

пищевая сода.

Приготовление

Капусту моем и вырезаем кочерыжку. Шинкуем, кладём в кастрюлю и добавляем немного воды. Тушим капусту 10 минут и сливаем воду. Останавливаемся на этом этапе, если нужен фиолетовый краситель. Чтобы приготовить синий краситель, медленно добавляйте пищевую соду по половине чайной ложки, пока жидкость не станет синей. Учтите, что пищевая сода придаст красителю аромат. Если вы используете синий краситель для чего-то съедобного, не добавляйте слишком много соды. Вы также можете добавить сок шпината, зелёный чай или другой щелочной ингредиент. Капустный сок не особенно чувствителен к температуре, в отличие от смеси с пищевой содой, поэтому добавляйте синий краситель после того, как продукт остынет.