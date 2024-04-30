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Готовим натуральный синий и фиолетовый пищевой краситель из краснокочанной капусты: кулинарные лайфхаки

Как приготовить синий и фиолетовый пищевой краситель

1:05
Еда

Следуйте приведённому ниже рецепту, чтобы приготовить синий или фиолетовый пищевой краситель из краснокочанной капусты.

Как приготовить синий и фиолетовый пищевой краситель
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice is licensed under public domain

Ингредиенты

  • половина кочана краснокочанной капусты,
  • вода,
  • пищевая сода.

Приготовление

  1. Капусту моем и вырезаем кочерыжку. Шинкуем, кладём в кастрюлю и добавляем немного воды. Тушим капусту 10 минут и сливаем воду. Останавливаемся на этом этапе, если нужен фиолетовый краситель.
  2. Чтобы приготовить синий краситель, медленно добавляйте пищевую соду по половине чайной ложки, пока жидкость не станет синей. Учтите, что пищевая сода придаст красителю аромат. Если вы используете синий краситель для чего-то съедобного, не добавляйте слишком много соды. Вы также можете добавить сок шпината, зелёный чай или другой щелочной ингредиент.
  3. Капустный сок не особенно чувствителен к температуре, в отличие от смеси с пищевой содой, поэтому добавляйте синий краситель после того, как продукт остынет.
Натуральные пищевые красители своими руками
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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