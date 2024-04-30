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Дмитрий Васильев назвал команду Томаса Баха "бандой, которая нарушает все законы"

Чемпион ОИ Васильев призвал снести всю банду Баха и возродить дух Олимпиады

1:34
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно "набить морду" соперникам.

Чемпион ОИ Васильев призвал снести всю банду Баха и возродить дух Олимпиады
Фото: commons.wikimedia.org by Vk 404 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Васильев выразил своё несогласие с такой позицией и заявил, что не думает, что спортсменам, которым навязали нейтральный статус, стоит ехать на Олимпиаду вообще, так как это может быть унижением для них и страны.

Он также поддержал идею о том, что МОК должна подготовиться к ближайшему конгрессу и объединить все небезразличные страны для изменения текущей политики в Олимпийском движении.

"Команда Томаса Баха — это не команда, а банда, которая нарушает все законы. Давно призываю убрать Томаса Баха... Есть много голосов, которые не согласны с этой политикой и готовы проголосовать за повестку дня, которую предлагает Россия. Надо снести всю банду Баха и возродить олимпийской движение", — сказал Васильев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Васильев также выразил надежду на успех своим товарищам на Играх и призывал их быть осторожными, так как могут быть провокации.

Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет сообщил, что максимум 55 российских спортсменов смогут квалифицироваться и принять участие в соревнованиях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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