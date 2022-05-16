Лоза прокомментировал итоги "Евровидения-2022" старинной эстрадной присказкой

Российский певец и композитор Юрий Лоза объяснил, почему сразу отказался комментировать итоги "Евровидения-2022". По его мнению, комментировать там нечего. Об этом музыкант написал в своих соцсетях.

Он заявил, что "это мероприятие", до сих пор называющееся песенным конкурсом, давно себя дискредитировало.

"До нынешнего года не имело большого значения слово "песенный", потому что песен, ставших не то, что хитами, а просто популярными, оттуда в свет практически не выходило. А с этого года можно смело убирать слово "конкурс", так как победитель был известен заранее — Украина (с самым слабым номером), а остальные приехали флажками помахать", — обосновал свою точку зрения Лоза.

По его словам, "Евровидение" стало откровенно политическим междусобойчиком и окончательно разбазарило всё, что заявляли его создатели несколько десятилетий назад.

"Почему-то вдруг вспомнилась старинная эстрадная присказка: не пел давно, и спел — г…", — заключил музыкант.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", завершившемся в ночь на воскресенье в Турине.