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Автор Екатерина Широкова

Британцы осудили результаты "Евровидения": полируют "Оскар" для Зеленского

Мир

Британские пользователи Сети негативно отреагировали на новость о победе украинской команды Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение — 2022". По мнению комментаторов, все понимают, что Незалежная получила первое место из-за политической ситуации и "жалости".

Британцы осудили результаты "Евровидения": полируют "Оскар" для Зеленского

Комментаторы сочли победу украинцев за политический фарс и предложили стране поучаствовать и в других чемпионатах и конкурсах.

"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по лёгкой атлетике", — написал недовольный читатель под соответствующим материалов в Daily Mail.

Ещё один комментатор предположил, что и сам президент Украины должен понимать, почему команда получила первое место. И заверил, что Владимиру Зеленскому нужно вручить "Оскар".

"Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — предположил MaRz.

"Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс", — резюмировал mark flower.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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