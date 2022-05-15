Британские пользователи Сети негативно отреагировали на новость о победе украинской команды Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение — 2022". По мнению комментаторов, все понимают, что Незалежная получила первое место из-за политической ситуации и "жалости".
Комментаторы сочли победу украинцев за политический фарс и предложили стране поучаствовать и в других чемпионатах и конкурсах.
"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по лёгкой атлетике", — написал недовольный читатель под соответствующим материалов в Daily Mail.
Ещё один комментатор предположил, что и сам президент Украины должен понимать, почему команда получила первое место. И заверил, что Владимиру Зеленскому нужно вручить "Оскар".
"Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — предположил MaRz.
"Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс", — резюмировал mark flower.
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Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.