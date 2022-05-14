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Автор Антон Куликов

Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины

Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления глав МИД Группы семи (G7). В частности, он отметил, что России всё равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7.

Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины

По итогам переговоров Группы семи министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "мы никогда не признаем изменения границ, которые Россия хочет осуществить силой".

Это также следует из совместного заявления глав МИД Группы семи, которое было принято по итогам встречи в Вангельсе (ФРГ). "Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась перекроить посредством военной агрессии", — говорится в заявлении.

Дмитрий Медведев прокомментировал это в своём Telegram-канале так: "Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ (Украины) со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья".

Прокомментировал заместитель главы Совбеза и заявление глав внешнеполитических ведомств Группы семи о том, что эти страны будут поставлять оружие Украине "до тех пор, пока это будет необходимо".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что "G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей".

Что касается ещё одной заявления Группы семи — относительно активизации усилий по сокращению зависимости от российских энергоносителей — то по мнению Дмитрия Медведев это означает "продолжение грабежа граждан "семёрки" для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран".

Зампред Совбеза часто выступает с комментариями по текущим событиям. Причём часто формулировки достаточно резкие.

На днях, например, Дмитрий Медведев отмечал, что в результате антироссийских санкций возможен крупный энергетический и логистический кризис. По его мнению, результатом отказа от международного сотрудничества станет продовольственный кризис, а кроме того, начнутся новые эпидемии.

Кроме того, считает Медведев, весьма возможен финансовый кризис, возникновение новых конфликтов и активизация террористов. Заместитель председателя Совбеза считает, что всё это будет, если перестанут работать международные институты.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий медведев
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