Kalush Orchestra в финале "Евровидения" призвала помочь боевикам на "Азовстали"

Лидер группы Kalush Orchestra после своего выступления в финале "Евровидения-2022" со сцены обратился к мировому сообществу с просьбой помочь украинским военнослужащим на "Азовстали".

"Я прошу всех вас! Пожалуйста, помогите Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас!" — после выступления в финале прокричал украинский певец.

Однако в правилах конкурса прописано, что он не может быть использован как площадка для политических заявлений: нарушителя могут дисквалифицировать.

Напомним, РФ отказали в участии в этом году, а россиянам запретили голосовать за конкурсантов.

Украина давно нарушила все, что только можно. Поэтому на данную выходку реакции не будет. Наоборот — ещё и приз дадут.

А позже ещё одни оказались в очереди на дисквалификацию — участники "Евровидения-2022" от Исландии, прокричавшие "Мир Украине!".

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